Brian Van Hinthum

Jueves 23 Noviembre 2023 09:57

El equipo Mercedes está pasando apuros hacia el final de la temporada y la formación alemana espera recuperar mucha distancia respecto a Red Bull Racing en el invierno. Nico Rosberg cree que la formación de Toto Wolff simplemente puede recuperarse en 2024 y que Lewis Hamilton puede luchar por su octavo título.

Con un Gran Premio más en el programa, la temporada 2023 de Fórmula 1 finalizará en unos días. Lástima para algunos equipos, mientras que otros no están tristes de que el libro de este año pueda cerrarse. Uno de estos últimos equipos será el equipo de carreras Mercedes.

Después de comenzar 2022 muy por detrás y hacia la cima, lo mismo volvió a suceder en 2023. La diferencia ahora es algo menor, pero la formación alemana sigue luchando y parece tener que terminar el año sin una victoria. El segundo puesto en el campeonato mundial sigue siendo una posibilidad.

Destellos brillantes

George Russell dijo el jueves en Abu Dabi que hay un gran vacío que llenar, mientras Rosberg cree que su antiguo empleador en 2024 fácilmente podría volver a la lucha por el primer premio:

"Últimamente hemos visto destellos de brillantez del equipo Mercedes. Simplemente les falta consistencia. Mire a Austin. Estaban en la pelea por la victoria e incluso tuvieron el auto más rápido durante todo el campeonato. fin de semana."

"Así que vemos que están empezando a entender el coche. Ahora tienen que ser aún más consistentes. También les falta velocidad en línea recta, pero también están empezando a entender eso", dijo a Daily Mail".

No hay preferencia por el campeón

El propio alemán, por supuesto, corrió para las Flechas de Plata durante mucho tiempo y por eso sabe cómo funciona el equipo:

"Creo en las habilidades de Mercedes, porque estuve allí. Sé lo fuertes que son. Siguen siendo las mismas personas. Sin duda, existe la posibilidad de que Hamilton pueda volver a luchar por el campeonato mundial el año que viene", afirma el analista.

Además, no tiene preferencia sobre quién será el campeón: "Me alegraría si ganara Mercedes, porque, por supuesto, se trata de mi familia de carreras del pasado. Pero en lo que respecta a Lewis, soy neutral. Quiero una gran pelea por el campeonato lo gana el mejor piloto, no tengo preferencia en eso".