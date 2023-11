Remy Ramjiawan

Domingo 19 Noviembre 2023 01:08

Charles Leclerc no pudo convertir otra pole en victoria; sin embargo, superó en la última vuelta a Sergio Pérez por la P2 del Gran Premio de Las Vegas.

El monegasco partió desde la primera posición, pero se vio adelantado por Max Verstappen en la primera curva. El holandés recibió una penalización de cinco segundos por esa maniobra de adelantamiento y Leclerc estuvo en cabeza de carrera durante mucho tiempo.

Checo se acercó a mitad de carrera y Max lo siguió poco después; no obstante, Charles pudo superar al mexicano y así cruzar la meta en segundo lugar.

Leclerc volvió a fallar en convertir una pole en victoria

Emocionante

En la entrevista para el Bellagio Casino tras finalizar el GP, dijo: 'Qué carrera, realmente lo he disfrutado. Por supuesto que estoy decepcionado por haber terminado segundo. Al final, eso fue lo mejor que pudimos hacer.

"Creo que Max perdió algo de agarre al principio y, por lo tanto, se deslizó hacia el lado derecho de la pista. Tuvimos la velocidad y luego la recuperamos. En general éramos bastante fuertes. Así que fue bueno verlo.

"Tuvimos mala suerte con el coche de seguridad y no entramos porque no sabíamos lo que estaba pasando detrás de nosotros. Elegimos la posición en pista y por eso fue muy difícil al final de la carrera.

"Pero quedar segundo aquí, con mucha lucha; Me gustó mucho. Podríamos usar algo así. El fin de semana no empezó como queríamos, pero lo terminamos con buena nota. No hay mejor carrera inaugural aquí en Las Vegas que esta", afirmó.