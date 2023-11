Vincent Bruins

Sábado 11 Noviembre 2023 09:41

Con 42 años, Fernando Alonso es el piloto de mayor edad en la parrilla de Fórmula 1; sin embargo, aseguró que no piensa en el retiro.

El piloto de Aston Martin incluso menciona a Lewis Hamilton como inspiración para continuar. El español hizo su debut en la categoría reina del automovilismo con Minardi en 2001. Pasó el año siguiente al margen como piloto reserva de Renault antes de finalmente tener su oportunidad con el equipo francés en 2003.

Batió los récords del piloto más joven de F1 en conseguir la pole position, en Malasia, y ganar un Gran Premio, en Hungría. Ganó campeonatos del mundo con Renault en 2005 y 2006, antes de marcharse a McLaren durante una temporada y luego regresar a Renault.

La marcha de Kimi Räikkönen abrió la puerta en Ferrari en 2010, pero Alonso siempre tuvo que reconocer su superioridad en el Red Bull de Sebastian Vettel. El cambio a McLaren-Honda tampoco dio frutos. En 2019 y 2020 se centró en las 24 Horas de Le Mans, hasta que en 2021 regresó a la Fórmula 1 con Alpine.

Retiro

Fernando se inspira en Lewis por la forma en que el siete veces campeón del mundo siempre respeta a su equipo y no se rinde, aunque ahora las cosas vayan en su contra.

"Es difícil decirlo", respondió el bicampeón cuando se le preguntó si el británico también se habría retirado si no hubiera tenido un coche competitivo, como tuvo Alonso en McLaren-Honda.

"Tenemos diferentes personajes y motivaciones. Lewis siempre ha hecho bien en mantenerse concentrado y competitivo durante los periodos de su vida en los que no tenía un coche competitivo. Esos periodos no fueron muchos, pero siempre se desempeñó al más alto nivel.

"Me siento en forma y rápido, y estoy disfrutando de la aventura con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es momento de retirarme", afirmó.