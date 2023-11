Jan Bolscher

Miércoles 8 Noviembre 2023 13:29

Max Verstappen tiene todavía sólo 26 años, pero ya lleva bastante tiempo en la Fórmula 1. El ahora tres veces campeón del mundo sabe que seguirá pilotando en la categoría reina durante algún tiempo bajo su contrato, pero lo advierte una vez más que después de eso podría estar listo para dejarlo.

Verstappen debutó en la Fórmula 1 con el equipo Toro Rosso en 2014 y en 2016 ascendió al equipo principal de Red Bull. Con ese equipo logró ganar el título mundial en 2021, tras lo cual amplió su contrato con la formación austriaca hasta 2028.

Luego también se proclamó campeón con Red Bull Racing en 2022 y 2023, por lo que se espera que todavía pueden quedar muchas cosas buenas por venir para la combinación Verstappen/Red Bull, pero el piloto no ve tan lejos tampoco el dejar de conducir al terminar su contrato.

"Sé que hay muchas más cosas en vida después de la F1. Estoy contento con lo que he logrado durante mucho tiempo, en cierto punto, hay que balancear el éxito con la calidad de vida general", Verstappen explica.

"Me siento como si estuviera viviendo en una bolsa. Estás en un hotel todo el tiempo. Eso está bien en este momento. Me encanta correr y me encanta ganar. Pero a medida que envejeces, te vuelves más grande". Cuanto menos apetito tengas por ello en algún momento".