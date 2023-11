Brian Van Hinthum

Jueves 2 Noviembre 2023 11:52 - Actualizada: 11:54

La batalla por la segunda posición del campeonato del mundo está en pleno apogeo entre Sergio Pérez y Lewis Hamilton.

El piloto mexicano tiene expectativas de su equipo para lograr esa posición y Max Verstappen también expresa su confianza en su compañero pero considera que Pérez debería arreglárselas solo.

La carrera anterior del atribulado mexicano, que soñaba en voz alta con la victoria en su país natal, estuvo lejos de lo que había deseado y terminó después de solo una vuelta. Después de una caída con Charles Leclerc, aparentemente por culpa suya, la carrera de Pérez llegó a su fin antes de tiempo.

Debido al resultado cero, la diferencia con Hamilton se ha reducido a sólo veinte puntos. Con la posible pérdida del segundo lugar, al piloto mexicano definitivamente no le va bien con el liderato de Red Bull. Hamilton le respira en la nuca a falta de veinte puntos y tres carreras para el final.

Confianza

Y por eso se vuelve bastante emocionante hacia el final de la temporada. Hace unas semanas incluso surgieron rumores sobre un posible ultimátum por el que Pérez perdería su asiento si no alcanzaba la segunda posición del campeonato.

Esos rumores quedaron relegados al terreno de las fábulas por parte de la dirección de Red Bull, pero no les gustará que el mexicano renuncie a su lugar en el mejor coche de la parrilla.

"Tengo confianza en que Checo pueda mantener su liderazgo, porque creo que en general tenemos un coche más rápido", cita De Telegraaf Verstappen de Brasil.

Corregir lo de 2022

Automáticamente también miró hacia 2022, cuando Verstappen se negó a dejar que Pérez le adelantara para ayudarle en su batalla con Charles Leclerc por el segundo puesto del campeonato:

"Al final, no siempre debería depender de mí", dijo con firmeza. Verstappen: "Yo también Creo que no debatimos adecuadamente esa situación antes del fin de semana del año pasado. Esperemos que no acabemos en esa situación. Creo que es mejor para todos", concluye el holandés.