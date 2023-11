Jan Bolscher

Jueves 2 Noviembre 2023 07:36

A pesar de que se dijo que había muchas posibilidades de que el Gran Premio de Abu Dhabi no se celebrara debido a la situación en Oriente Medio, varios periodistas han indicado que esto no es verdad.

Desde hace varios años, el Gran Premio de Abu Dhabi es tradicionalmente el cierre de la temporada de Fórmula 1. El fin de semana de carreras en los Emiratos Árabes Unidos está previsto para el fin de semana del domingo 26 de noviembre.

Abu Dhabi es considerado uno de los "clásicos modernos" de la F1

Sin embargo, se decía que los organizadores del evento estaban discutiendo la seguridad del evento con la Fórmula 1 y la FIA debido a la situación en Medio Oriente.

Confirmado

Varios periodistas, entre ellos Chris Medland, periodista de Fórmula 1, informa en X que la última carrera del calendario no corre peligro.

"Corren rumores de que el Gran Premio de Abu Dhabi de este año está en peligro. La Fórmula 1 ha dicho que no es así. Me han dicho que no es necesario tomar ninguna decisión, al contrario de lo que algunos dicen. La carrera no está en duda", afirmó.