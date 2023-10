Brian Van Hinthum

Martes 31 Octubre 2023 13:13 - Actualizada: 13:14

Tras el Gran Premio de la Ciudad de México, Lewis Hamilton se ha sumado de lleno a Sergio Pérez en el mundial de pilotos luchando por el subcampeonato.

La diferencia con el número dos es de sólo veinte puntos, por lo que el británico habla de las posibilidades que tiene de sacar al mexicano del segundo puesto.

Pérez soñaba con un fin de semana maravilloso para sus propios fanáticos mexicanos. Naturalmente, el hombre de Guadalajara estuvo en el centro de atención durante todo el fin de semana frente a sus entusiastas fanáticos y, después de terminar un poco decepcionantemente en P5 en la clasificación, todavía esperaba conseguir la victoria en Ciudad de México el domingo.

Sin embargo, la carrera del problemático mexicano se fue lejos de lo que él había deseado y se acabó después de sólo una vuelta. Después de una caída con Charles Leclerc, llevando la carrera de Pérez llegó a su fin antes de tiempo.

Depende de Checo

Debido al resultado cero, la diferencia con Hamilton se ha reducido a apenas veinte puntos. Con la posible pérdida del segundo lugar, al piloto mexicano definitivamente no le va bien con el liderato de Red Bull.

Sin embargo, Hamilton le respira en la nuca a falta de veinte puntos y tres carreras para el final. Se le pregunta al británico si cree que es posible ocupar el segundo puesto.

"Depende principalmente de los fines de semana de Checo. Tienen el auto ganador del campeonato. Creo que tuvo mucha mala suerte en ciertos momentos", dice el piloto de Mercedes.

Hamilton, resignado

Y continúa: "Por supuesto, también perdí varios puntos en las dos carreras anteriores", refiere entre otras cosas, su descalificación en Austin.

"Pero hoy perdió puntos. Así que las cosas siguen cambiando. Después de perder puntos la semana pasada, no pensé que este fin de semana todavía estaría a esta distancia. Vamos a por ello", dice Hamilton.

A él realmente no parece importarle: "Para ser honesto, no va a cambiar mucho en mi vida si termino segundo o tercero. Es más importante que el equipo termine segundo en el campeonato de constructores, en eso me estoy concentrando". adelante", concluye el británico.