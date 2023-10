Jan Bolscher

Martes 31 Octubre 2023 09:36

Christian Horner no guarda rencor tras la caída de Sergio Pérez durante su carrera en México. El jefe del equipo Red Bull Racing dice que no se le puede culpar por intentarlo.

Pérez inició la carrera en quinto lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez el pasado domingo, pero perdió su lugar en la salida. Al entrar en la primera curva, el piloto de 33 años era tercero, al lado de Charles Leclerc y Max Verstappen. Pérez intentó tomar la delantera en carrera desde fuera, pero tocó con el piloto de Ferrari.

El RB19 del mexicano salió lanzado y sufrió tantos daños en el suelo que su carrera de casa terminó después de sólo una vuelta.

Carrera de casa muy decepcionante

Una gran decepción para Pérez y las decenas de miles de fanáticos mexicanos en las gradas, pero el campamento de Red Bull está La calma respondió:

"Fue una carrera de dos vías", dice Horner. "Otra carrera fantástica de Max, dominio total. Pero para Sergio, una carrera en casa muy decepcionante. Tuvo un gran comienzo y entró en la primera curva con mucho impulso".

Acorde a la filosofía del fundador

Horner tiene claro que es preferente que Sergio tome esos riesgos cuando es viable, ya que es lo que le gustaba al fundador de la compañía de bebidas austriaca.

El jefe del equipo continúa: "No se le puede culpar por intentar tomar la delantera en la carrera de casa . Al final, tres en fila no encajaban y fue terrible verlo abandonar. Dietrich Mateschitz siempre decía: sin riesgo, no hay diversión. Lo dimos todo desde el principio. Nuestros dos coches arrancaron muy bien" sentenció.