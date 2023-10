Jan Bolscher

Jueves 26 Octubre 2023 11:55

Las preocupaciones sobre la acogida y la seguridad de Max Verstappen, que aspira a su 51ª victoria en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, son claramente grandes, tanto que tanto Checo como la organización han tomado medidas al respecto.

Después de que Sergio Pérez decidiera dirigirse a los aficionados y el propio Red Bull Racing decidiera intervenir con escoltas, ahora la organización del Gran Premio también ha tomado medidas y ha presentado un recurso.

En las últimas temporadas se ha hecho evidente que Verstappen no siempre fue recibido positivamente por los fanáticos presentes en la Ciudad de México, quienes son principalmente mexicanos y lógicamente son fanáticos de Pérez.

A menudo resultaba en abucheos después de las sesiones y durante el escenario. Este año, los fanáticos mexicanos, o los fanáticos de Pérez, a menudo se han hecho escuchar hacia el holandés después de carreras fuera del fin de semana de carreras en México.

Luego de que el propio Verstappen elogiara a la afición, Pérez dijo el miércoles que espera que la afición apoye no solo al mexicano, sino también a su compañero.

Campaña del GP de México

Red Bull, sin embargo, ya ha tomado medidas instalando dos guardaespaldas con Verstappen corriendo durante el fin de semana en México. En conversación con Esto informó a Rodrigo Sánchez, director de marketing y relaciones públicas del Gran Premio de México, que se ha lanzado una campaña para fomentar un comportamiento positivo de los aficionados durante el fin de semana de carrera.

Es parte de las medidas que toma la organización. "Con base en lo que hemos visto en los últimos años en diferentes carreras, hemos creado la campaña #racepect. Esto no es un mensaje para los mexicanos ni para el aficionado mexicano, sino simplemente un llamado porque en los últimos años y durante los campeonatos actuales hemos visto declaraciones y actitudes desafortunadas".

Dar ejemplo

Según Sánchez, los aficionados mexicanos deben dar el ejemplo correcto. "Creo que si los pilotos no se comportan así fuera de la pista, entonces nosotros, los que no estamos en el coche, deberíamos seguir el ejemplo de ellos y no mostrar cierto comportamiento."

"Ser un ejemplo con el que la F1 puede vivir mucho. Hay pasión, pero también respeto y que pueden ir muy bien juntos. México debe ser un país seguro, donde cada aficionado de todo el mundo sea recibido con los brazos abiertos", concluyó.