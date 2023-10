Vincent Bruins

Martes 17 Octubre 2023 13:58

Alpine ha acogido a varios deportistas de renombre mundial como inversores estratégicos en la Fórmula 1. A principios de esta temporada, actores de renombre ya invirtieron cientos de millones de euros en el equipo de carreras por el que compiten Pierre Gasly y Esteban Ocon.

Los primeros en sumarse fueron los actores de Hollywood Rob McElhenney, conocido por It's Always Sunny In Philadelphia, y Ryan Reynolds, -conocido por estar detrás la resurrección del club de futbol británico Wrexham.

El pasado mes de junio iniciaron un nuevo proyecto e invirtieron 200 millones de euros en la organización. Las dos empresas adquirieron una participación del 24% en Alpine Racing, la empresa matriz de la escudería de F1.

Alec Scheiner, cofundador de Otro Capital, ahora también forma parte de la junta directiva de Alpine Racing y participa en las operaciones diarias. RedBird es conocido como el propietario del AC Milan, entre otras instituciones.

Nuevo grupo de inversores

Alpine recibirá un importante impulso financiero gracias a una serie de nuevos inversores yno son nombres desconocidos.

Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL), es uno. Ganó dos Super Bowls y fue nombrado dos veces el Jugador Más Valioso del campeonato de la NFL.

El compañero de los Chiefs, Travis Kelce, un ala cerrada del equipo de Missouri, también se une a Otro Capital. Él también es novio de la cantante Taylor Swift.

Rory McIlroy, uno de los mejores golfistas del mundo, el campeón de boxeo de los pesos pesados Anthony Joshua y el futbolista del Liverpool Trent Alexander-Arnold también forman parte del grupo que incluye al ex jugador de Real Madrid, Chelsea y Manchester United, Juan Mata y el inversor de los Miami Marlins. Roger Ehrenberg.