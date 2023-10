Brian Van Hinthum

Miércoles 11 Octubre 2023 14:21

La temporada de Sergio Pérez parece empeorar con cada carrera y las críticas al piloto mexicano siguen creciendo. Ahora incluso es dudoso que su asiento esté seguro para 2024. Michael Bleekemolen no entiende lo que le pasó a Pérez y ve al padre Antonio Pérez como parcialmente culpable del malestar.

Pérez no ha podido establecerse con el equipo Red Bull Racing en las últimas carreras. Estuvo involucrado en caídas en Singapur y Japón, mientras que durante el fin de semana de carrera en Qatar no pasó de un punto debido a diversas circunstancias.

La clasificación del viernes en particular fue una decepción, donde no pudo pasar de una decepcionante P13, con su compañero de equipo Max Verstappen firmemente en la pole position.

El domingo sólo consiguió pasar de la décima posición desde el pit lane después de una serie de penalizaciones por límites de pista. Las críticas aumentan y el escaño de Pérez para 2024 también está cada vez más bajo fuego.

Bajada de nivel incomprensible

GPFans habló con Bleekemolen, ex piloto, sobre la caída significativa del nivel del hombre que jugó en el primeras cuatro carreras de la temporada, dos Grandes Premios más a su nombre.

"Es incomprensible. Ya le he enviado una nota para que pueda venir a nuestro hipódromo", bromea Bleekemolen. "No es normal lo que está pasando allí. Mi hijo Jeroen dijo antes de Mónaco que ese hombre no llegará a Red Bull hasta fin de año. Es incomprensible. Me imagino que cuando tienes un problema y tú, por ejemplo, hay un divorcio o alguien ha muerto... Pero eso a menudo no se nota en el desempeño de un piloto de carreras. Simplemente ha recorrido un largo camino, extraño."

¿Culpa del padre?

El piloto de 74 años busca respuestas para el casi inexplicable bajón de forma del mexicano. Se le ocurre una posible explicación: la implicación del padre de Checo.

"Tuve el honor de hablar un momento con él en Mónaco y luego se ve que hay un padre involucrado que reacciona a las cosas de una manera bastante dominante y está ocupado", indica el que fuera piloto.

"Mi experiencia en el deporte del motor es que los padres a menudo tienen un factor disruptivo. Quizás ese no sea el caso, pero todavía estuvo involucrado en esa conversación de dos o tres minutos. Entonces es Por supuesto, es extraño que esto esté sucediendo. Que el padre sea tan dominante en las respuestas", explica Bleekemolen.