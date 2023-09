Remy Ramjiawan

Jueves 28 Septiembre 2023 13:26 - Actualizada: 18:08

No todo México se puso de pie cuando el Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull, le dijo a Sergio Pérez que su mala racha se debía a sus origines. El comentarista Fernando Tornello señaló que el austriaco busca motivar a sus conductores.

En el período previo al Gran Premio de Singapur, el asesor de Red Bull comentó sobre la forma del piloto mexicano y señaló las raíces de Checo. Ese comentario no fue bien recibido en México, y Marko fue llamado racista.

Relacionado: "Me sorprende cuanto han apoyado Horner y Marko a Checo"

Tras el revuelo, el austriaco de ochenta años pidió disculpas a Pérez, quien él mismo indicó que no interpretó el comentario como un insulto. La FIA también lo ha investigado y la asociación automovilística señaló la responsabilidad del director general de Red Bull en una advertencia por escrito.

Checo tuvo un desastroso GP de Japón

Efecto

Sin embargo, no todos están indignados por el comentario de Marko, y el famoso comentarista dijo lo siguiente en ESTO: "Él [Marko] es un provocador, no va a causar muchos problemas con lo que dice.

"Lo que realmente quiere hacer es motivar a los conductores, pero es muy duro. Creo que lo hace para estimular a los conductores, para que puedan sacar más provecho y mejorar con valentía y esfuerzo.

"Le hace esto a todo el mundo y no solamente a Checo. Únicamente no dice cosas malas sobre Verstappen, pero eso es porque Verstappen no le da razones. Él [Marko] debe tratarlo [Verstappen] como un niño mimado, de lo contrario estarán en desventaja si Verstappen decide cambiarse a un competidor.

"Por eso tienen que asegurarse de que se quede allí. Es mejor aceptar el comentario con una sonrisa", comentó.