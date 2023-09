Lars Leeftink

Sábado 23 Septiembre 2023 09:09 - Actualizada: 10:53

Fernando Alonso y Aston Martin están en crisis de forma, especialmente en comparación con las primeras carreras de 2023 en la Fórmula 1. El fin de semana también es difícil para Alonso y su equipo en Japón, para consternación del propio Alonso.

Alonso pudo entrar por poco en la Q3 el sábado en Suzuka, pero no pasó de la décima posición. Después, un Fernando descontento habló con Sky Sports F1.

Al español le preocupa especialmente que no se pueda alcanzar más velocidad con el coche. "Fue difícil encontrar más ritmo. Saqué el máximo provecho de mis vueltas y estoy feliz de haber continuado mi racha en la Q3".

"No sabíamos dónde íbamos a terminar, nos faltaba mucho ritmo. Estos circuitos no nos convienen, pero estos fines de semana difíciles tenemos que seguir entrando en la Q3 y eso es lo que hemos hecho".

"No he sufrido, lo he disfrutado. Suzuka es un circuito de pura adrenalina y disfruto mucho pilotando aquí." menciona el español.

Problemas de Aston Martin

Si bien Aston Martin y Alonso impresionaron durante las primeras carreras, su lugar al frente ahora lo ocupa McLaren. Mientras tanto, Aston Martin también tiene que lidiar con Ferrari y Mercedes.

Pero además, el ovetense también ve que la velocidad del coche tanto el sábado como el domingo depende de la pista y de la puesta a punto del coche. "De una pista a otra, los niveles de rendimiento siempre cambian; sobre el papel, sabíamos que hoy sería un desafío".

Alonso sobre el domingo

El resultado de Alonso significa que comenzará la carrera desde la posición 10 de la parrilla. El español tiene a Yuki Tsunoda a su lado en P9 y a George Russell delante de él en P8.

"Será un día de carrera interesante, pero somos optimistas para conseguir buenos puntos. Normalmente somos mejores en carrera, así que veamos qué podemos hacer", dijo Alonso, que ya ha subido al podio muchas veces esta temporada.