Vincent Bruins

Viernes 22 Septiembre 2023 15:13

Lewis Hamilton deja claro que no está satisfecho con su propio desempeño en la clasificación. En vísperas del Gran Premio de Japón en el Suzuka International Racing Course, espera que eso cambie pronto.

Hamilton comenzó en promedio desde la posición 6.5 en 2022, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, se clasificó en promedio en la 6.0.

A pesar de su descontento, está clasificando mejor esta temporada que el año pasado. Su promedio para 2023 es actualmente de 5.9; el sitio de Russell es el 6.9.

En las qualys vemos que los Silverarrows están igualados. Russell tiene marca de 8-7 después de 15 pruebas.

Es cierto que Lewis lo ha pasado más difícil los sábados desde las vacaciones de verano. Terminó decimotercero en Zandvoort, octavo en Monza y quinto en Singapur. George se clasificó entre los cuatro primeros para los tres Grandes Premios.

Muy por debajo del promedio

“Mis calificaciones han sido una mierda los últimos dos años. Eso tiene que cambiar. Soy muy honesto al respecto.

"Es terrible. Estoy muy por debajo del nivel. Eso tiene que cambiar", aseguró al medio brasileño Universo Online.

Aunque el fin de semana de carreras en Japón ya ha comenzado, todavía no puede olvidar la decepción en Singapur.

"Estuve muy tranquilo el sábado por la noche [en Singapur]. Me fui a la cama con la esperanza de despertarme el domingo con una mejor mentalidad.

"Pero me desperté con los pensamientos confusos. Y no sabía cómo iba a ser la carrera, porque no he tenido ese sentimiento en años. Normalmente puedo deshacerme de eso. Esta vez el sentimiento persistió", admitió.

Toma notas

Hamilton ya ha ganado cinco veces la carrera de Fórmula 1 en el este de Asia, una en Fuji y cuatro en Suzuka. La última vez que triunfó aquí fue en 2018.

“Quería llegar aquí este fin de semana con un mentalidad positiva. También miré los datos del último Gran Premio y tomé notas para entender paso a paso cómo me encontraba en esa situación y qué necesito hacer para progresar.

"Sé que puedo clasificarme bien, pero he experimentado muchos altibajos y mínimos. Y personalmente creo que está bastante por debajo de la media", añadió.