Brian Van Hinthum

Viernes 8 Septiembre 2023 14:24 - Actualizada: 16:59

A Red Bull no le interesa si es Sergio Checo Pérez quien se sienta junto a Max Verstappen o si es otro piloto, pero la idea de un novato no tiene demasiado sentido. Eso es lo que piensa el ex conductor, Jacques Villeneuve.

Ese sitio es uno de los que más especulación genera en la parrilla de Fórmula 1 por tratarse del acompañante del vigente bicampeón del mundo.

Sin embargo, Villeneuve cree que a la dirección de RB simplemente no le importa mucho la persona que lo ocupe.

El contrato de Pérez vence a finales de 2024 y por lo tanto puede ser asediado por muchos competidores de cara a 2025 si es que el mexicano no renueva.

Uno de los que más ha sonado -considerado por Helmut Marko, asesor de Red Bull- es Lando Norris, gran amigo de Max y con sólo 23 años cumplidos.

Max es suficiente

Especialmente en los medios, a menudo se filosofa sobre quién debería ocupar el asiento junto a Verstappen en el exitoso Toro Rojo. Sin embargo, Jacques cree que en la directiva de la formación austriaca a la gente no le preocupa en absoluto el lugar junto al holandés.

"No creo que les importe. Ya tienen a Max", explicó el campeón del mundo de 1997.

Actualmente, el equipo de Milton Keynes lidera con orgullo el campeonato de constructores con Pérez, pero incluso sin sus puntos lo estaría logrando.

"Un joven puede traer problemas"

En el pasado, pilotos jóvenes como Pierre Gasly y Alex Albon tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades junto a Verstappen, pero no les fue bien y por eso fue fichado Sergio.

Eso lo explicó Christian Horner, jefe de la escudería, quien ha insistido en que el tapatío aporta la experiencia necesaria para que el coche se desarrolle en la mejor dirección posible y ya hubo resultados en forma de dos títulos de Max y uno a nivel de constructores.

Por tanto, el canadiense se pregunta si apostar por otro joven piloto no provocaría problemas en la organización.

"Por el momento, Max puede ganar y ellos están cómodamente a la cabeza. Están obteniendo exactamente la imagen que quieren. ¿Por qué contratarían a un piloto más joven que quiere demostrar que es el nuevo campeón del mundo, lo que podría causar problemas?", cuestionó.