Angel Armando Castellanos

Martes 22 Agosto 2023 07:57

George Russell ha admitido que a menudo "se siente hecho polvo" incluso antes de que haya comenzado un Gran Premio de Fórmula 1.

En un episodio publicado recientemente de Beyond All Limits, ofreció un vistazo a la naturaleza agotadora de los fines de semana de carreras.

Luke Bennett, director médico y de rendimiento deportivo de Hintsa Performance, confirmó que este sentimiento no es infrecuente, ya que los pilotos de F1 se enfrentan a una multitud de factores de estrés que incluyen desafíos físicos, viajes extensos y la tensión emocional de batallas por campeonatos e incertidumbre profesional continua.

La principal fuente de agotamiento para Russell son las exigentes rutinas que definen un fin de semana de carrera.

“Te sientes como si estuvieras siempre activo durante un fin de semana de carreras. Tomándote fotos y firmando autógrafos, reuniéndome con tus ingenieros, viendo a los patrocinadores, tratando de hacer absolutamente todo, y pongo el auto en la parrilla y estoy... estoy hecho polvo - y ni siquiera he empezado todavía.

“Las victorias y los éxitos son un pico mucho mayor, pero la duración es mucho más corta que un fracaso, un error. Sientes que has decepcionado al equipo, has decepcionado a tu familia, a tus seguidores y a ti mismo, eso realmente duele, se queda contigo", contó en esta emisión.

El británico quiere deshacerse de esas sensaciones y se está esforzando por que su cabeza funcione como él quiere.

“Necesitas saber cómo consumir esa energía, definitivamente estoy trabajando cada vez más en el lado mental de las cosas”, admitió.

Norris y Albon

La historia de Russell está lejos de ser singular. Lando Norris, en particular, ha sido sincero sobre sus batallas con la salud mental.

“Puede ser un mundo muy cruel, la gente está luchando con la salud mental y demás, y algo con lo que realmente luché mucho en 2019.

"Realmente no estaba disfrutando mucho del tiempo que pasaba en un coche de carreras. Mucha gente considera que los pilotos de Fórmula 1 viven una vida perfecta; cualquiera puede tener dificultades sin importar en qué posición se encuentre", expuso.

Alex Albon, quien experimentó su parte de altibajos, especialmente durante su paso por Red Bull, confesó:

"He pasado por algunos momentos difíciles. Especialmente en relación con mi año 2020. La prensa te golpea todo el tiempo sobre por qué no estás actuando y te hacen preguntas, preguntas constantes, todos los fines de semana, no puedes. escapar de ello.

“El ruido fue un shock tan grande para mí, en el karting hasta la Fórmula 2, nadie nunca hablaba negativamente de ti, ¿por qué razón lo harían? Y luego, entraste en la Fórmula 1, y todo el mundo tiene una opinión porque estás en el centro de atención. Me importaba lo que pensara la gente y lo leí un poco en Twitter. Demasiado", reconoció.

Albon enfrentó altibajos durante su estancia en Red Bull

Lugar cruel

El ex corredor de Fórmula 1 y actual periodista de F1, Martin Brundle, cree que la F1 es un lugar mucho más cruel ahora que nunca.

“Hoy en día, la Fórmula 1 es un lugar realmente intenso para operar como piloto, habrá una cámara observándote desde todos los ángulos, todo lo que hagas, cada movimiento de un músculo, cada giro del volante, esa presión es intensa”, consideró.