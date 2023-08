Luis Raya

Miércoles 16 Agosto 2023 07:47

Marta García, piloto líder de la F1 Academy, ha expresado la influencia que tanto Lewis Hamilton como Fernando Alonso han tenido en ella, revelando con quién se identifica más.

Es bien sabido que Fernando es un héroe nacional en España. El asturiano de 42 años ha sido la figura más destacada en la popularización de la Fórmula 1 en su país a través de sus éxitos.

Relacionado: "Albon estaría a la altura de Fernando Alonso"

Aunque Alonso es el piloto estrella en su nación, también hay quienes prefieren a otros pilotos, como se ve en el caso de García, quien está en camino de ganar la temporada inaugural de la Academia de F1.

En una entrevista con Marca, la joven piloto española reveló por qué prefiere a Hamilton: "Uy. Bueno, no. Yo tampoco voy a mentir. Cuando era niña, sí favorecía a Alonso, porque, al final, era el piloto español que ganaba.

Fuera de la pista, Hamilton es uno de los pilotos que más ha luchado por la igualdad en el automovilismo

"A medida que crecía y me sumergía más en el mundo del automovilismo, me gustaba mucho y me sigue gustando mucho Lewis (Hamilton). Tanto dentro como fuera de la pista.

"Siento que me ha influido en la consecución de mis objetivos. Me identifico más con él. Ha sido mi referente en los últimos años”, dijo García, refiriéndose a la influencia que ha tenido Hamilton para hacer de la Fórmula 1 un deporte más inclusivo.

La campaña de Marta

El año 2023 marcó la temporada inaugural de la Academia F1, una competencia compuesta exclusivamente por mujeres, que abarca siete rondas celebradas en Europa y los Estados Unidos de abril a octubre.

Con solo el evento en Austin por jugar, coincidiendo con el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 de EE. UU., García lidera el campeonato por 48 puntos por delante del segundo lugar. Su objetivo es hacerse con el título como la primera ganadora de esta nueva serie.

El objetivo final de la piloto española es ascender eventualmente a categorías superiores, poniendo su mirada en la Fórmula 1 y así presenciar a una mujer compitiendo en la máxima categoría algún día.

"Todavía quedan algunos años. Se ha dado un paso con la F1 Academy, pero la FIA también tiene trabajo por hacer. El asiento de sus coches está diseñado para un hombre, por lo que a nosotras las chicas nos cuesta más llegar a los pedales.

"Creo que la intención de nuestra presencia está creciendo, pero no creo que veamos a una mujer en la Fórmula 1 hasta dentro de siete u ocho años. Con suerte, podría ser menos", respondió García.