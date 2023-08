Angel Armando Castellanos González

Sábado 12 Agosto 2023 13:17

La novela en torno a Alex Palou da un nuevo giro ahora que Chip Ganassi se ha hecho oír.

El actual propietario del equipo, Floyd Chip Ganassi Jr. para el que Palou conduce actualmente no cree que sea elegante que McLaren ahora esté jugando a la víctima y afirma que Palou "simplemente" continuará compitiendo con su equipo en 2024.

El sábado se anunció que el CEO de McLaren, Zak Brown, envió una carta a sus empleados, afirmando que Alex "no tiene la intención" de cumplir su contrato con el Papaya Army el año que viene.

Aunque en el papel no hay nada, Brown ha asumido que el compromiso público era suficiente para nombrar al piloto español para el año que viene. También habría interés de algunos equipos de Fórmula 1 en los servicios del campeón de IndyCar 2021.

Respeto

Brown ha dejado clara su postura en su carta a sus empleados, Ganassi explica en The Race por la forma en que la ve.

"Cualquiera que me conozca sabe que no tengo la costumbre de comentar situaciones contractuales. Crecí respetando al equipo McLaren y su éxito. La nueva dirección no recibe el mismo respeto", avisó Chip.

Kurt Busch y Chip Ganassi

"Víctima"

"Alex Palou es parte de nuestro equipo y tiene contrato desde la temporada 2021 La interferencia de McLaren en ese contrato inició este proceso e, irónicamente, ahora se están haciendo la víctima.

"En pocas palabras, la posición de McLaren IndyCar sobre nuestro piloto es incorrecta, sigue bajo contrato con CGR".

Parece que hay problemas entre Brown y Ganassi desde hace algún tiempo. Por ejemplo, Zak intentó anteriormente desbancar a Scott Dixon en Chip Ganassi Racing, pero ese intento no tuvo éxito.

Brown logró conseguir a Felix Rosenqvist de ese equipo y para esta temporada, el patrocinador más antiguo de Chip Ganassi Racing, NTT, también se ha ido a McLaren.