Aloisio Hernández

Jueves 10 Agosto 2023 08:43

Sebastian Vettel descartó a los informes recientes sobre una posible transferencia al campeonato de Fórmula E con ABT Cupra. Sería en el puesto vacante de Robin Frijns, quien ha optado por volver a Envision Racing.

A finales de 2022, el alemán colgó el casco con respecto a las carreras de Fórmula 1. Indicó a través de Instagram que quería pasar más tiempo con su familia y mantener la misión verde que él mismo sostiene.

Recientemente, hubo rumores de que Vettel estaría en camino a la clase de carreras eléctricas, pero en la sucursal española de Motorsport.com, 'Seb' revela que no está considerando regresar al automovilismo en este momento.

Respuesta

"No estoy negociando para competir en Fórmula E con ABT Cupra o cualquier otro equipo", dijo el cuatro veces campeón sobre el rumor. Cómo Vettel está finalmente vinculado al equipo de Fórmula E, él mismo no lo sabe por completo.

"Me han puesto palabras en la boca y me gustaría dejar claro que no estoy considerando volver al automovilismo en este momento", dijo el ex piloto de Red Bull.

Sebastian no solo está ligado a una aventura en la Fórmula E. Durante el Festival de la Velocidad de Goodwood, él mismo habló de una charla que tuvo con el CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali.

A él mismo le gustaría un papel en la organización de la clase real e indicó que también tiene una serie de ideas. Todo parece ser bastante temprano, por lo que aún es muy incierto si el alemán volverá a competir en el corto plazo.