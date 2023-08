Nazario Assad De León

Miércoles 2 Agosto 2023 11:56

Ciertamente parece que Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo conducirán para el equipo de Fórmula 1 de Hugo Boss la próxima temporada.

Helmut Marko insinuó previamente que el nombre AlphaTauri desaparecería y según Formula.hu Red Bull está negociando con la marca de moda alemana.

En 2005 se anunció que Red Bull se hizo cargo de Minardi. La escudería austriaca ya se había hecho con Jaguar como equipo principal y Minardi sería conocido como Toro Rosso a partir de 2006. Sin embargo, ese equipo recibió un nuevo nombre en 2020 llamado: AlphaTauri.

Esa marca estará desapareciendo de la clase real y hasta el momento no se ha anunciado oficialmente ningún nuevo lote.

No es ajeno a la F1

Según el medio, todas las flechas parecen apuntar a la llegada de Hugo Boss. La marca tiene una larga historia dentro de la Fórmula 1. Por ejemplo, fue patrocinador de McLaren durante tres décadas en el pasado.

De 2015 a 2017 fue socio de Mercedes, después de lo cual se centró en la Fórmula E. Este año la marca de moda es socio de Aston Martin, pero eso parece estar llegando a su fin al final de esta temporada.

Todavía tiene una sociedad con Aston Martin

El cambio de nombre encajaría con la tendencia de la Fórmula 1, ya que el deporte es más popular que nunca y varias marcas importantes han expresado su interés en la categoría reina.

El medio húngaro se ha puesto en contacto con Hugo Boss, pero no han querido decir nada sobre su futuro. Boss es actualmente y seguirá siendo el socio de moda del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One. No podemos comentar más sobre las preguntas formuladas.

Alternativa

Sin embargo, también es posible que Orlen sea el nuevo nombre del equipo. La petrolera polaca sigue luciendo el alerón trasero del AT04 y el medio húngaro apunta a esa marca como alternativa a Hugo Boss.