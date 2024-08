Ricciardo en Tsunoda grappen met fans in Italië | F1 Shorts

Niels Koolen zal dit weekend namens AIX Racing in de Formule 2 gaan debuteren. Koolen komt momenteel uit in de Indy NXT voor het team van HMD Motorsports, maar zal vanwege de overstap van Taylor Barnard in ieder geval twee races in de opstapklassen naar de Formule 1 gaan rijden. Barnard stapt namelijk op zijn beurt over naar de Formule E voor het team van McLaren. "Ik ben erg blij met de kans die AIX Racing mij bood om deel te nemen aan de Formule 2 in Monza en Bakoe. Een paar jaar geleden droomde ik ervan om in de Formule-racerij te stappen. Sindsdien train ik constant om mezelf voor te bereiden op deze stap. Ik wil alle mensen bedanken die mij hebben gesteund tijdens deze reis en kijk uit naar mijn eerste Formule 2-race", zo vertelt Koolen bij Formula2.com.