De Formule 1 gaat na het spektakel in Zandvoort met een sneltreinvaart door naar Italië, want dit weekend staat de race op het iconische Monza op het programma. Degene die zondagmiddag aan het einde van race als eerste over de streep komt in de 'Temple of Speed' zal een bijzondere trofee ontvangen. De organisatie heeft namelijk voor een trofee gekozen waarbij de banden met Pirelli in het zonnetje worden gezet. De beker moet doen denken aan de lange geschiedenis van het Italiaanse bandenmerk, gecombineerd met een impressie van snelheid en acceleratie.