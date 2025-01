De Formule 1-kalender van 2026, het seizoen waarin nieuwe technische reglementen hun intrede zullen doen, begint steeds meer vorm te krijgen. Er zijn nog drie Grands Prix die geen contract hebben binnengesleept en één van deze zal zeer waarschijnlijk wegvallen. Welke circuit moeten we dan missen?

Er werden een recordaantal 24 Grands Prix verreden vorig jaar en dat zal aankomend seizoen niet anders zijn. Australië is voor het eerst sinds 2019 de seizoensopener, gevolgd door China en Japan. Bahrein en Saoedi-Arabië worden daarna pas verreden in midden en eind april vanwege de ramadan. Na Miami komen de Europese races in Imola, Monaco en Spanje aan de beurt. Het F1-circus gaat vervolgens terug de Atlantische Oceaan over voor Canada, voordat er geracet wordt in Oostenrijk, Groot-Brittannië, België, Hongarije, Nederland, Italië en Azerbeidzjan. Met Europa achter de rug worden Singapore, Texas, Mexico-Stad en São Paulo aangedaan. 2025 eindigt met een tripleheader van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Omdat in 2026 de Grand Prix van Madrid erbij komt, moet er ook weer één vertrekken, aangezien Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft aangegeven niet over 24 raceweekenden te willen gaan.

Grand Prix van Emilia-Romagna

Monza heeft ieder jaar de Italiaanse Grand Prix mogen organiseren, behalve in 1980 vanwege werkzaamheden aan het circuit en de infrastructuur. Imola mocht toen invallen en omdat het zo'n populair evenement was, werd daar vanaf 1981 de Grand Prix van San Marino gehouden. Imola verdween na 2006 om plaats te maken voor Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België was, eveneens vanwege werkzaamheden, een seizoen overgeslagen. Vanwege de pandemie kwam Imola terug op de kalender van 2020 en de Grand Prix, nu onder de naam van de regio Emilia-Romagna, werd nieuw leven ingeblazen. Imola mag sowieso nog tot en met 2025 blijven, maar er is nog geen contractverlenging getekend. Geruchten doen de ronde dat topmannen van de Formule 1 twee wedstrijden in Italië te veel van het goede vinden en dus maakt Imola kans om voor 2026 weg te vallen.

Grand Prix van Mexico-Stad

De Formule 1 bezocht het Autódromo Hermanos Rodríguez van 1963 tot en met 1970 en van 1986 tot en met 1992, totdat Mexico terugkeerde op de kalender in 2015, mede dankzij de populariteit van Sergio Pérez. De coureur zou vijf jaar na de comeback van de race in zijn thuisland de eerste Mexicaanse winnaar van een Grand Prix worden sinds Pedro Rodríguez in 1970.

Mexico dreigde na 2019 alweer van de kalender te verdwijnen. Toenmalig burgemeester van de hoofdstad Claudia Sheinbaum wilde het budget voor de Grand Prix verschuiven naar de Tren Maya, een railproject op het schiereiland van Yucatán. Uiteindelijk werd besloten om toch door te gaan met de Grand Prix, maar dan als die van Mexico-Stad in plaats van Mexico om nadruk te leggen op de steun die de hoofdstad levert. Er waren al twijfels over de toekomst van deze race na 2025, maar de onzekerheid is groter geworden nu 'Checo' niet langer voor Red Bull Racing uitkomt.

Grand Prix van Las Vegas

De wedstrijd op het bloedsnelle Las Vegas Strip Circuit is de nieuwste toevoeging op de Formule 1-kalender. De koningsklasse racete in 1981 en 1982 al in de gokstad, maar dan op een parkeerplaats van het Caesers Palace onder de bloedhete zon. Las Vegas keerde vanaf 2023 terug, maar dan met een circuit over de Strip langs alle casino's en met koude temperaturen in de avond. Het is een van de weinige Grands Prix die helemaal door Formula One Management zelf wordt gepromoot en dat doen ze met financiële successen. Een contractverlenging voor 2026 en daarna is nog niet getekend, maar er wordt niet verwacht dat Las Vegas de race is die plaats moet maken voor Madrid.

