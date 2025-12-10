Ha rotto il silenzio! Toto Wolff svela la VERITÀ sulla sua relazione con Hamilton

Il responsabile della Mercedes F1, Toto Wolff, ha rivelato che durante la collaborazione con Lewis Hamilton sono nate delle tensioni reciproche.

Tra il 2013 e il 2024, Hamilton ha conquistato ben sei titoli mondiali e la scuderia ha collezionato otto campionati consecutivi dei costruttori. Tuttavia, alla fine del 2024, il pilota inglese ha deciso di lasciare Mercedes per approdare in Ferrari, e la squadra ha optato per il giovane talento italiano Kimi Antonelli come suo successore.

Già dall'inizio del 2024, Hamilton aveva annunciato il suo addio, completando una stagione di 24 gare prima del trasferimento in rosso. In un'intervista al The Telegraph, Wolff ha confidato quanto sia stato difficile mantenere un rapporto di lavoro così duraturo. Ha paragonato la situazione a quella di convivere con una coppia destinata al divorzio entro un anno: "Personalmente adoro i cambiamenti e le sfide che ne derivano. Quando Lewis ha deciso di andarsene, ho pensato subito: 'È il momento di ripartire!' Dopo una collaborazione durata 12 anni, le irritazioni reciproche si erano accumulate, e io avevo già messo gli occhi su un nuovo talento giovane."

Mercedes si adatta perfettamente all’era post-Hamilton

Nonostante l'addio di Hamilton, la stagione 2025 ha riservato buone sorprese per Mercedes, che si è classificata seconda nel campionato costruttori grazie alle due vittorie ottenute da George Russell. Anche il debutto di Antonelli è stato notevole, con tre podi conquistati, e entrambi i piloti si preparano a lottare fianco a fianco per il titolo mondiale nella stagione successiva.

In vista delle importanti modifiche regolamentari in arrivo nel 2026, la Mercedes si presenta ben posizionata per affrontare le sfide future. Se tutto andrà come previsto, non è da escludere che Hamilton possa presto rammaricarsi della decisione di lasciare un team in continua crescita, soprattutto se in Ferrari le difficoltà dovessero persistere.

