UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

La Ferrari ha annunciato ufficialmente un nuovo accordo che sarà fondamentale per il team nel prossimo futuro.

La Scuderia ha annunciato un nuovo contratto con Shell per la fornitura di carburante. Lo si legge in un comunicato stampa: "Shell Energy Italia ha firmato con Ferrari un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA), della durata di dieci anni, per la fornitura di 650 GWh di energia rinnovabile, interamente prodotta da un impianto sviluppato da Shell.

"Questo accordo rafforza ulteriormente la lunga e proficua collaborazione tra le due aziende e segna un nuovo passo verso la decarbonizzazione dello stabilimento di Maranello."

"Shell Energy Italia fornirà inoltre energia aggiuntiva e garanzie di origine da fonti rinnovabili per coprire l'intero fabbisogno energetico della Ferrari in Italia", hanno comunicato.

Correlato: VIDEO: Charles Leclerc ESPLODE di FRUSTRAZIONE a causa della Ferrari

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!