VIDEO: Charles Leclerc ESPLODE di FRUSTRAZIONE a causa della Ferrari

Charles Leclerc è esploso di frustrazione dopo il suo pessimo risultato in qualifica per il Gran Premio di Las Vegas.

Un video è diventato virale sui social media e mostra il pilota monegasco visibilmente turbato e deluso dalle prestazioni della sua vettura.

Dopo essersi qualificato in nona posizione, ecco alcune delle parole pronunciate da Leclerc via radio: "Che vergogna! Non capisco come possiamo essere così indietro. Non abbiamo grip, proprio niente!"

Quanto guadagna Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc corre in Formula 1 da otto stagioni e, con il contratto attuale con la Scuderia di Maranello, ha visto crescere notevolmente il suo salario. Secondo una nota diffusa da EL CEO, testata specializzata in economia, il pilota monegasco percepisce 34 milioni di dollari a stagione per il 2024 e il 2025. Nel 2023 ha guadagnato 19 milioni, mentre nel biennio 2021–2022 il suo salario ammontava a 12 milioni di dollari per anno. In totale, nel corso della sua carriera in campo ha collezionato 129 milioni di dollari, dati che si riferiscono esclusivamente al salario base e non comprendono eventuali bonus o compensi da sponsor. Da ricordare che Charles ha esordito in F1 con Sauber nel 2018 e da quando è passato alla Scuderia, nel 2019, coltiva la speranza di poter puntare al titolo nel Campionato Piloti.

