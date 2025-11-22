Lewis Hamilton ha subito un risultato umiliante nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas.

Il sette volte campione del mondo è stato ostacolato da un incidente che ha coinvolto Oliver Bearman negli ultimi minuti del primo turno eliminatorio. Di conseguenza, non è riuscito a completare il suo giro e ha concluso in fondo alla classifica.

Questo è l'ennesimo risultato deludente in una stagione costellata di battute d'arresto per il pilota britannico. Oltre a Lewis, sono stati eliminati anche Kimi Antonelli, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

