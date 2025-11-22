Risultato umiliante per Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Las Vegas!
Risultato umiliante per Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Las Vegas!
Lewis Hamilton ha subito un risultato umiliante nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas.
Il sette volte campione del mondo è stato ostacolato da un incidente che ha coinvolto Oliver Bearman negli ultimi minuti del primo turno eliminatorio. Di conseguenza, non è riuscito a completare il suo giro e ha concluso in fondo alla classifica.
Questo è l'ennesimo risultato deludente in una stagione costellata di battute d'arresto per il pilota britannico. Oltre a Lewis, sono stati eliminati anche Kimi Antonelli, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto.
Correlato: Leclerc sorprende la McLaren nelle FP1 del GP di Las Vegas
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: La FIA annuncia la DECISIONE sull'indagine su Kimi Antonelli e la Mercedes
- Oggi 07:43
Sainz travolge Hamilton; Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP di Las Vegas
- Oggi 06:29
Orari e canali TV del GP di Las Vegas
- 2 ore fa
VIDEO: Charles Leclerc ESPLODE di FRUSTRAZIONE a causa della Ferrari
- 3 ore fa
Antonelli P6 mentre la McLaren subisce un DISASTRO nelle FP3 del GP di Las Vegas
- Oggi 02:45
Risultato umiliante per Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Las Vegas!
- Oggi 06:22
Molto letto
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre
Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
- 3 novembre
Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe
- 6 novembre