Charles Leclerc ha conquistato la prima posizione nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Las Vegas grazie a un giro in 1:34.802, superando Alex Albon di 0.166 secondi.

Alle sue spalle si sono classificati Yuki Tsunoda, Max Verstappen e Carlos Sainz. Lo spagnolo è comunque riuscito a chiudere davanti alle due McLaren di Lando Norris e Isack Hadjar, oltre che a Oscar Piastri, George Russell e al giovane talento italiano Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton ha terminato l’FP1 in undicesima posizione, appena fuori dalla Top 10, mentre Fernando Alonso ha chiuso quattordicesimo e Franco Colapinto in ultima posizione.

GP di Las Vegas 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Alexander Albon 3 Yuki Tsunoda 4 Max Verstappen 5 Carlos Sainz 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Oscar Piastri 9 George Russell 10 Kimi Antonelli 11 Lewis Hamilton 12 Pierre Gasly 13 Liam Lawson 14 Fernando Alonso 15 Lance Stroll 16 Oliver Bearman 17 Esteban Ocon 18 Nico Hulkenberg 19 Gabriel Bortoleto 20 Franco Colapinto

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

