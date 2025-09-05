Hamilton e Leclerc preparano un miracolo Ferrari nelle FP1 del GP d'Italia
Lewis Hamilton e la Ferrari hanno preso il comando nelle FP1 del Gran Premio d'Italia, con Carlos Sainz che ha ottenuto un ottimo risultato.
Il sette volte campione del mondo ha confermato le sue sensazioni positive e ha fatto segnare il miglior giro della prima sessione di prove libere con un tempo di 1:20.117, battendo Charles Leclerc di 0,169 secondi.
Sainz ha concluso al terzo posto dietro di loro, davanti a Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris e Alexander Albon. Il resto della Top 10 include Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar.
Franco Colapinto ha prestato la sua vettura a Paul Aron per la prima sessione del weekend, quindi non ha preso parte alla gara; tuttavia, il pilota di riserva ha concluso ultimo.
GP d'Italia: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Lewis Hamilton
|2
|Charles Leclerc
|3
|Carlos Sainz
|4
|Max Verstappen
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Lando Norris
|7
|Alexander Albon
|8
|George Russell
|9
|Fernando Alonso
|10
|Isack Hadjar
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Liam Lawson
|14
|Yuki Tsunoda
|15
|Lance Stroll
|16
|Alex Dunne
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Oliver Bearman
|20
|Paul Aron
Come si sta evolvendo il Campionato Costruttori dopo il GP d'Olanda?
Il Gran Premio d'Olanda è stato l'ennesimo esempio del dominio della McLaren in questa stagione, ma alcune sorprese rimangono in campionato dopo che l'Aston Martin ha mostrato segni di vita.
Non c'era margine di manovra sul circuito di Zandvoort per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto l'ingresso di tre safety car che hanno portato a tre ritiri, tra cui uno scontro tra Ferrari e Mercedes.
Nonostante ciò, la squadra tedesca ha preso il comando nel Campionato Costruttori grazie a Russell e ha approfittato dell'errore dei piloti Ferrari, sebbene Antonelli sia rimasto di nuovo a zero punti dopo un altro ritiro. Un'altra delusione è che la Williams non è riuscita a segnare punti con Carlos Sainz, ma Alex Albon continua a rispondere.
- 1. McLaren 584 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 248 punti
- 4. Red Bull Racing 214 punti
- 5. Williams 80 punti
- 6. Aston Martin 62 punti
- 7. Racing Bulls 60 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 9. Haas 44 punti
- 10. Alpine 20 punti
