Orari e canali TV del GP d'Italia
Orari e canali TV del GP d'Italia
I test liberi di Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2025 inizieranno venerdì 5° settembre, dando il via a un weekend ricco di adrenalina per gli appassionati.
Sul celebre circuito di Monza, Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di sfruttare al meglio gli aggiornamenti tecnici apportati alla vettura, mentre Andrea Kimi Antonelli continua a farsi notare come la nuova promessa del campionato. Nel frattempo, Carlos Sainz lavorerà per affinare le prestazioni con la Williams, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena.
D’altro canto, Aston Martin e Fernando Alonso puntano a confermare il recente slancio ottenuto grazie ai continui miglioramenti della monoposto. La strategia mirata di Alonso e del suo team si rivelerà fondamentale per i prossimi sviluppi stagionali, dove ogni innovazione tecnica può fare la differenza in gara. Questo weekend si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori.
Di seguito, tutte le informazioni utili riguardanti orari e trasmissioni per seguire le sessioni di prova nei vari paesi, tra cui America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Correlato: La Mercedes sostiene di aver causato l'incidente di Kimi Antonelli
Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 5 Settembre 2025
Iniziamo la giornata nel continente americano con la prima sessione di allenamenti. Stati Uniti (orario Pacifico): 04:30 hrs Messico: 05:30 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 06:30 hrs Colombia: 06:30 hrs Stati Uniti (orario Est): 07:30 hrs Argentina: 08:30 hrs Spagna e Italia: 13:30 hrs
Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 5 Settembre 2025
La seconda sessione seguirà con questi orari: Stati Uniti (orario Pacifico): 08:00 hrs Messico: 09:00 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 10:00 hrs Colombia: 10:00 hrs Stati Uniti (orario Est): 11:00 hrs Argentina: 12:00 hrs Spagna e Italia: 17:00 hrs
Come seguire gli allenamenti in diretta in TV
Le seguenti emittenti hanno acquisito i diritti per trasmettere la Formula 1 da Monza. Verifica la programmazione locale per ulteriori dettagli: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+
Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni paesi. Per chi desidera vivere l’azione in 4K UHD, il Gran Premio dei Paesi Bassi della stagione potrà essere seguito con F1 TV Premium. Clicca QUI per maggiori informazioni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Verstappen vuole firmare; Orari e canali TV del GP d'Italia
- Ieri 23:50
Kimi Antonelli Oggi: Lascia un messaggio sul suo incidente con Leclerc; Nuovi ATTACCHI dalla stampa
- Ieri 23:00
Lewis Hamilton F1 oggi: vittoria schiacciante su Verstappen; minacciato dal ritorno di Carlos Sainz alla Ferrari
- Ieri 22:00
Orari e canali TV del GP d'Italia
- Ieri 21:00
NOTIZIA BOMBA: Max Verstappen vuole FIRMARE per la Ferrari!
- Ieri 16:30
Antonelli subisce nuovi ATTACCHI dalla stampa!
- Ieri 20:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto