Orari e canali TV del GP d'Italia

I test liberi di Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2025 inizieranno venerdì 5° settembre, dando il via a un weekend ricco di adrenalina per gli appassionati.

Sul celebre circuito di Monza, Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di sfruttare al meglio gli aggiornamenti tecnici apportati alla vettura, mentre Andrea Kimi Antonelli continua a farsi notare come la nuova promessa del campionato. Nel frattempo, Carlos Sainz lavorerà per affinare le prestazioni con la Williams, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena.

D’altro canto, Aston Martin e Fernando Alonso puntano a confermare il recente slancio ottenuto grazie ai continui miglioramenti della monoposto. La strategia mirata di Alonso e del suo team si rivelerà fondamentale per i prossimi sviluppi stagionali, dove ogni innovazione tecnica può fare la differenza in gara. Questo weekend si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori.

Di seguito, tutte le informazioni utili riguardanti orari e trasmissioni per seguire le sessioni di prova nei vari paesi, tra cui America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 5 Settembre 2025

Iniziamo la giornata nel continente americano con la prima sessione di allenamenti. Stati Uniti (orario Pacifico): 04:30 hrs Messico: 05:30 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 06:30 hrs Colombia: 06:30 hrs Stati Uniti (orario Est): 07:30 hrs Argentina: 08:30 hrs Spagna e Italia: 13:30 hrs

Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 5 Settembre 2025

La seconda sessione seguirà con questi orari: Stati Uniti (orario Pacifico): 08:00 hrs Messico: 09:00 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 10:00 hrs Colombia: 10:00 hrs Stati Uniti (orario Est): 11:00 hrs Argentina: 12:00 hrs Spagna e Italia: 17:00 hrs

Come seguire gli allenamenti in diretta in TV

Le seguenti emittenti hanno acquisito i diritti per trasmettere la Formula 1 da Monza. Verifica la programmazione locale per ulteriori dettagli: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni paesi. Per chi desidera vivere l’azione in 4K UHD, il Gran Premio dei Paesi Bassi della stagione potrà essere seguito con F1 TV Premium. Clicca QUI per maggiori informazioni.

