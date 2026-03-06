LEGO lanza el primer coche F1 2026: aquí te contamos cómo conseguirlo

El primer coche de F1 de la nueva era del deporte ya está disponible en LEGO

La primera versión LEGO de los nuevos monoplazas de F1 2026 ya se encuentra a la venta, justo a tiempo para el esperado Gran Premio de Australia que dará inicio a la temporada.

El próximo fin de semana, 22 coches y 11 equipos saldrán a pista en Melbourne con la llegada de Cadillac; sin embargo, el equipo estadounidense no es la única novedad que se suma a la parrilla este año.

Además, la antigua escudería Sauber ha renacido bajo el prestigio de Audi, transformándose en un gigante automotriz alemán. En una revelación enigmática en Berlín, se presentó su primer coche de F1.

Ahora, con los pilotos Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto estrenando el nuevo R26, el icónico monoplaza del Audi Factory Team también está disponible en la tienda LEGO oficial, junto a otra novedad para 2026.

Audi Revolut F1 Team R26 Race Car- £22.99

La edición F1 2026 de la popular serie Speed Champions de LEGO llega en forma del primer coche de F1 de Audi. El Audi Revolut F1 Team R26 Race Car consta de 216 piezas, pensado para fans mayores de 10 años que quieran montar el coche desde cero. Entre sus componentes se incluyen una cabina detallada, alerón trasero, logotipos auténticos de patrocinadores, suspensión en las ruedas delanteras y neumáticos identificados con la marca “Pirelli”.

El set también incorpora un minifigura de piloto de F1 vestido por completo con el nuevo uniforme del Audi Revolut F1 Team y un casco que se coloca en la cabina, listo para la carrera. Asimismo, el coche presenta detalles de diseño acordes con las actualizadas regulaciones de F1 para la nueva temporada, y el modelo se ofrece a través de este enlace; cabe mencionar que este producto se vende mediante sistema de pedidos anticipados.

Pero las novedades para 2026 no terminan aquí. Los seguidores de la Fórmula 1 pueden ampliar su colección LEGO con el flamante F1 Display Truck, que además incluye un coche de F1 Audi y está disponible por £39.99. Este set, ideal para fans mayores de 7 años, consta de 508 piezas, lo que garantiza una experiencia de construcción divertida y desafiante.

El camión, el monoplaza y la minifigura del piloto se encuentran a la venta con envío inmediato a través de la tienda LEGO oficial, que ofrece además una variada gama de modelos de F1, desde clásicos vintage hasta impresionantes piezas de la colección Technic y numerosas ediciones previas de Speed Champions.

