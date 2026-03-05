BREAKING: Fernando Alonso SE RINDE y apunta al retiro de la F1

Fernando Alonso ha apuntado al retiro luego de los problemas presentados por Aston Martin en el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por el DiarioAS. el bicampeón del mundo se pronunció previo al inicio del primer fin de semana de la campaña, cuestionado por las complicaciones mostradas por la escudería de Adrian Newey.

Esto fue lo que dijo: “Tengo fe en Honda al cien por cien, arreglarán los problemas porque ya lo hicieron en el pasado y siempre son competitivos con un buen motor en F1.

El artículo sigue tras el video

"Pero se requiere tiempo y no se ajusta a mis tiempos en mi carrera. No tenemos una bola de cristal para saber cuándo se resolverán los problemas. Iremos carrera a carrera, mes a mes. Espero que haya procesos este año que también ayudarán para 2027”, comentó.

Unas declaraciones que dejan entrever el retiro del bicampeón del mundo, quien quizá ya no tenga el tiempo para esperar a Honda y lograr los éxitos esperados, al menos, como piloto del auto.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!