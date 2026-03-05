close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso and a Honda logo are split by a crack in the picture

BREAKING: Fernando Alonso SE RINDE y apunta al retiro de la F1

Fernando Alonso and a Honda logo are split by a crack in the picture — Foto: © IMAGO

BREAKING: Fernando Alonso SE RINDE y apunta al retiro de la F1

Fernando Alonso ha apuntado al retiro luego de los problemas presentados por Aston Martin en el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por el DiarioAS. el bicampeón del mundo se pronunció previo al inicio del primer fin de semana de la campaña, cuestionado por las complicaciones mostradas por la escudería de Adrian Newey.

Esto fue lo que dijo: “Tengo fe en Honda al cien por cien, arreglarán los problemas porque ya lo hicieron en el pasado y siempre son competitivos con un buen motor en F1.

"Pero se requiere tiempo y no se ajusta a mis tiempos en mi carrera. No tenemos una bola de cristal para saber cuándo se resolverán los problemas. Iremos carrera a carrera, mes a mes. Espero que haya procesos este año que también ayudarán para 2027”, comentó.

Unas declaraciones que dejan entrever el retiro del bicampeón del mundo, quien quizá ya no tenga el tiempo para esperar a Honda y lograr los éxitos esperados, al menos, como piloto del auto.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5243 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Aston Martin Gran Premio de Australia

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

  • 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: BOMBAZO - Aston Martin ACEPTA que NO TERMINARÁ el GP de Australia

F1 Noticias Hoy: BOMBAZO - Aston Martin ACEPTA que NO TERMINARÁ el GP de Australia

  • Hoy 12:00
BOMBAZO: Aston Martin ACEPTA que Fernando Alonso NO TERMINARÁ el GP de Australia

BOMBAZO: Aston Martin ACEPTA que Fernando Alonso NO TERMINARÁ el GP de Australia

  • Hoy 01:31
Checo F1: patrocinador hará un acto SIN PRECEDENTES; NEGOCIACIONES para nuevo contrato

Checo F1: patrocinador hará un acto SIN PRECEDENTES; NEGOCIACIONES para nuevo contrato

  • Hoy 04:00
INDIGNANTE: ¡La NUEVA GROSERÍA de la prensa europea contra Checo Pérez!

INDIGNANTE: ¡La NUEVA GROSERÍA de la prensa europea contra Checo Pérez!

  • Hoy 03:00
Franco Colapinto F1: Briatore lo DESTRUYE; RESPALDO de la FIA para 2026; Sufre cambios logísticos

Franco Colapinto F1: Briatore lo DESTRUYE; RESPALDO de la FIA para 2026; Sufre cambios logísticos

  • Hoy 02:43

Fórmula 1

17:00
BREAKING: Fernando Alonso SE RINDE y apunta al retiro de la F1
16:00
Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
15:00
¡Franco Colapinto recibe la noticia que lo pondrá en LA PELEA de la F1 2026!
12:00
F1 Noticias Hoy: BOMBAZO - Aston Martin ACEPTA que NO TERMINARÁ el GP de Australia

Recién en

16:00
Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
15:00
¡Franco Colapinto recibe la noticia que lo pondrá en LA PELEA de la F1 2026!
12:00
F1 Noticias Hoy: BOMBAZO - Aston Martin ACEPTA que NO TERMINARÁ el GP de Australia
04:00
Checo F1: patrocinador hará un acto SIN PRECEDENTES; NEGOCIACIONES para nuevo contrato
03:00
INDIGNANTE: ¡La NUEVA GROSERÍA de la prensa europea contra Checo Pérez!
Noticias F1

Recomendado por la redacción

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026! Cadillac

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!

24 de diciembre de 2025 02:32
La BRONCA de Franco Colapinto por CULPA de Checo Pérez Alpine

La BRONCA de Franco Colapinto por CULPA de Checo Pérez

23 de diciembre de 2025 23:00
BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026! Cadillac

BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!

23 de diciembre de 2025 22:00
NUEVA información del Alpine 2026 de Franco Colapinto Alpine

NUEVA información del Alpine 2026 de Franco Colapinto

23 de diciembre de 2025 21:00
Ontdek het op Google Play
x