Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz — Foto: © IMAGO

¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del Gran Premio de Australia que marca el comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

La pista de Albert Park será el lugar para comenzar la temporada donde se dará el esperado regreso de Sergio Pérez a la F1, el debut de Cadillac como equipo y de Audi como nombre oficial y también la primera carrera bajo las nuevas regulaciones, por lo que nadie sabe si McLaren seguirá al frente o su lugar será tomado por Ferrari, Mercedes o Red Bull.

Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, tienen un fin de semana complicado por los múltiples problemas reportados en su auto. Carlos Sainz y Williams tienen un panorama un poco más favorable, aunque también incierto luego de perderse días de test.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al fin de semana en Melbourne respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Horarios GP de Australia: Sábado 7 de marzo 2026

Carrera

  • España: 05:00 hrs. (del domingo 8) / DAZN
  • Argentina: 00:00 hrs. (del domingo 8) / ESPN
  • Colombia: 23:00 hrs. / ESPN
  • México: 22:00 hrs. / SkySports
  • Estados Unidos (Pacífico): 21:00 hrs. / Apple

Relacionado: PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026?
Fabricante de motor Equipos
Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac
RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5353 votos

Últimas noticias F1

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primera clasificación de F1 con Cadillac?

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primera clasificación de F1 con Cadillac?

  • Hoy 06:34
Parrilla de salida del GP de Australia F1 2026: ¿En qué lugar sale Checo, Alonso, Colapinto?

Parrilla de salida del GP de Australia F1 2026: ¿En qué lugar sale Checo, Alonso, Colapinto?

  • 2 hours ago
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

  • 3 hours ago
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

  • Hoy 04:08
Kimi Antonelli ROMPE EL SILENCIO tras DESTRUIR su Mercedes en Australia

Kimi Antonelli ROMPE EL SILENCIO tras DESTRUIR su Mercedes en Australia

  • 1 hour ago
Charles Leclerc deja mensaje que podría ARRUINAR LA F1 2026

Charles Leclerc deja mensaje que podría ARRUINAR LA F1 2026

  • 2 hours ago

¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber GP de Australia

¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

2 hours ago
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen GP de Australia 2026

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

3 hours ago
VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia Video

VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia

Hoy 06:19
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia GP de Australia 2026

Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

Hoy 04:08
