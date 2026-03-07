¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del Gran Premio de Australia que marca el comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
La pista de Albert Park será el lugar para comenzar la temporada donde se dará el esperado regreso de Sergio Pérez a la F1, el debut de Cadillac como equipo y de Audi como nombre oficial y también la primera carrera bajo las nuevas regulaciones, por lo que nadie sabe si McLaren seguirá al frente o su lugar será tomado por Ferrari, Mercedes o Red Bull.
Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, tienen un fin de semana complicado por los múltiples problemas reportados en su auto. Carlos Sainz y Williams tienen un panorama un poco más favorable, aunque también incierto luego de perderse días de test.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al fin de semana en Melbourne respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Horarios GP de Australia: Sábado 7 de marzo 2026
Carrera
- España: 05:00 hrs. (del domingo 8) / DAZN
- Argentina: 00:00 hrs. (del domingo 8) / ESPN
- Colombia: 23:00 hrs. / ESPN
- México: 22:00 hrs. / SkySports
- Estados Unidos (Pacífico): 21:00 hrs. / Apple
Toda la acción puedes verla de manera segura con un VPN y la mejor opción es ExpressVPN. Haz clic AQUÍ para conocer los precios, promociones y beneficios de proteger tu información en internet con esta herramienta.
Relacionado: PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen
¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?
La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.
Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.
GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
|Fabricante de motor
|Equipos
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
