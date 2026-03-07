Mercedes dio una auténtica muestra de poder en la clasificación para el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1.

George Russell se quedó con la pole por diferencia de 0.293 segundos con Kimi Antonelli, su compañero de equipo. En segunda fila quedó Isack Hadjar, quien en su primera clasificación como piloto de Red Bull, venció a Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris. Detrás de los McLaren quedó Lewis Hamilton, superando a Liam Lawson y Arvin Lindblad.

En la Q2, Gabriel Bortoleto fue la gran sorpresa con la clasificación a la Q3; sin embargo, problemas mecánicos en su Audi le impidieron llegar a los boxes y no pudo participar en la última ronda. Quedaron eliminados Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon y Franco Colapinto.

El artículo sigue tras el video

La Q1 tuvo algo pocas veces visto en los últimos años, un durísimo choque de Max Verstappen en su primer intento de vuelta rápida en toda la clasificación. Un incidente que dejó fuera al cuatro veces campeón del mundo junto a Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz y Lance Stroll.

GP de Australia 2026: Clasificación

Posición Piloto 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Isack Hadjar 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Lewis Hamilton 8 Liam Lawson 9 Arvin Lindblad 10 Gabriel Bortoleto 11 Nico Hulkenberg 12 Oliver Bearman 13 Esteban Ocon 14 Pierre Gasly 15 Alex Albon 16 Franco Colapinto 17 Fernando Alonso 18 Valtteri Bottas 19 Sergio Pérez 20 Max Verstappen 21 Carlos Sainz 22 Lance Stroll

Relacionado: VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Australia?

Mercedes dominó la primera FP3 del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Australia. George Russell marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:19.053 segundos, superando por una diferencia de 0.616 a Lewis Hamilton, quien llegó por delante de Charles Leclerc, su compañero de equipo.

El Top 5 lo completó Oscar Piastri e Isack Hadjar, quien finalizó un lugar arriba que Max Verstappen. El resto de los primeros diez lo compuso Kimi Antonelli, quien sufrió un durísimo choque, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

Franco Colapinto culminó en la 16ª posición, un lugar por detrás de Pierre Gasly. Fernando Alonso, a pesar de los problemas de su motor Honda, logró evitar que su Aston Martin quedara en el fondo de la parrilla.

Carlos Sainz sufrió problemas en su Williams y no logró terminar la sesión y culminó en la penúltima posición, a penas por delante de Lance Stroll. Finalmente, Sergio Pérez se quedó con la 20ª posición.

GP de Australia 2026: FP3

Posición Piloto 1 George Russell 2 Lewis Hamilton 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Lando Norris 9 Gabriel Bortoleto 10 Oliver Bearman 11 Arvin Lindblad 12 Liam Lawson 13 Esteban Ocon 14 Nico Hulkenberg 15 Pierre Gasly 16 Franco Colapinto 17 Alex Albon 18 Fernando Alonso 19 Valtteri Bottas 20 Sergio Pérez 21 Carlos Sainz 22 Lance Stroll

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!