PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

Mercedes dio una auténtica muestra de poder en la clasificación para el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1.

George Russell se quedó con la pole por diferencia de 0.293 segundos con Kimi Antonelli, su compañero de equipo. En segunda fila quedó Isack Hadjar, quien en su primera clasificación como piloto de Red Bull, venció a Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris. Detrás de los McLaren quedó Lewis Hamilton, superando a Liam Lawson y Arvin Lindblad.

En la Q2, Gabriel Bortoleto fue la gran sorpresa con la clasificación a la Q3; sin embargo, problemas mecánicos en su Audi le impidieron llegar a los boxes y no pudo participar en la última ronda. Quedaron eliminados Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon y Franco Colapinto.

La Q1 tuvo algo pocas veces visto en los últimos años, un durísimo choque de Max Verstappen en su primer intento de vuelta rápida en toda la clasificación. Un incidente que dejó fuera al cuatro veces campeón del mundo junto a Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz y Lance Stroll.

GP de Australia 2026: Clasificación

Posición Piloto
1George Russell
2Kimi Antonelli
3Isack Hadjar
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Lewis Hamilton
8Liam Lawson
9Arvin Lindblad
10Gabriel Bortoleto
11Nico Hulkenberg
12Oliver Bearman
13Esteban Ocon
14Pierre Gasly
15Alex Albon
16Franco Colapinto
17Fernando Alonso
18Valtteri Bottas
19Sergio Pérez
20Max Verstappen
21Carlos Sainz
22Lance Stroll

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Australia?

Mercedes dominó la primera FP3 del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Australia. George Russell marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:19.053 segundos, superando por una diferencia de 0.616 a Lewis Hamilton, quien llegó por delante de Charles Leclerc, su compañero de equipo.

El Top 5 lo completó Oscar Piastri e Isack Hadjar, quien finalizó un lugar arriba que Max Verstappen. El resto de los primeros diez lo compuso Kimi Antonelli, quien sufrió un durísimo choque, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

Franco Colapinto culminó en la 16ª posición, un lugar por detrás de Pierre Gasly. Fernando Alonso, a pesar de los problemas de su motor Honda, logró evitar que su Aston Martin quedara en el fondo de la parrilla.

Carlos Sainz sufrió problemas en su Williams y no logró terminar la sesión y culminó en la penúltima posición, a penas por delante de Lance Stroll. Finalmente, Sergio Pérez se quedó con la 20ª posición.

GP de Australia 2026: FP3

Posición Piloto
1George Russell
2Lewis Hamilton
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Lando Norris
9Gabriel Bortoleto
10Oliver Bearman
11Arvin Lindblad
12Liam Lawson
13Esteban Ocon
14Nico Hulkenberg
15Pierre Gasly
16Franco Colapinto
17Alex Albon
18Fernando Alonso
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Carlos Sainz
22Lance Stroll

