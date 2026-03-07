VIDEO: El VIOLENTO choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia

Andrea Kimi Antonelli sufrió un violento accidente en el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Australia del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El joven piloto italiano estrelló su Mercedes luego de perder el control de su auto en la entrada de la curva 2, luego de comenzar un intento de vuelta rápida menos de 20 minutos de terminar la FP3.

Antonelli chocó de lado contra el muro, sosteniendo daños de consideración a su monoplaza. El accidente provocó la salida de una bandera roja y el final de la actividad en pista.

Los autos regresaron con menos de tres minutos restantes en la sesión, aunque la mayoría decidió salir para hacer simulaciones de clasificación.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

