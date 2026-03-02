Antonelli revela la REALIDAD de Mercedes previo al debut de temporada

Las pruebas de invierno en Bahréin no han sido fáciles para Andrea Kimi Antonelli y Mercedes.

Aunque el equipo mostró en algunos momentos velocidades impresionantes, la preparación para la nueva temporada se ha visto entorpecida por problemas técnicos, especialmente para Antonelli.

Durante el último día en el Circuito Internacional de Bahréin, la situación llegó a su punto crítico. El piloto se vio obligado a detener su monoplaza entre la curva 10 y 11 debido a la pérdida de presión neumática en la unidad de potencia.

Este fallo obligó a los mecánicos a realizar un cambio total de motor, haciendo que el joven sustituto de Lewis Hamilton perdiera la sesión de la mañana. Sin embargo, logró completar 49 vueltas antes de que el equipo trasladara su atención a la inminente apertura en Australia.

Antonelli se mantiene sereno bajo presión

A pesar del tiempo perdido en pista, Antonelli no se muestra demasiado preocupado. El joven reconoce que las sesiones de prueba dejaron mucho que desear, pero también entiende que este proceso es esencial para llegar bien preparado a la competencia.

"La prueba no fue nada fluida", resumió durante la rueda de prensa. El italiano destacó que identificar estos fallos leves en esta etapa es fundamental para evitarlos durante la temporada, subrayando la importancia de la información recopilada.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Mercedes, un equipo a batir

Aunque la fiabilidad sigue siendo un reto, las cifras de velocidad ofrecen una imagen alentadora. Rivales como Ferrari y McLaren aún consideran a Mercedes como el equipo a superar en las primeras carreras de la temporada.

El jefe de equipo, Toto Wolff, confía plenamente en su piloto y en el paquete técnico. Wolff subrayó que estos contratiempos son inherentes a las nuevas normativas, que plantean el reto de equilibrar el motor de combustión y la potencia eléctrica.

Mirando hacia la apertura de temporada

Con la Gran Premio de Australia programada para el 8 de marzo, Mercedes trabaja intensamente en resolver los problemas de presión neumática. El equipo asegura que la situación ya está bajo control y que los datos obtenidos en Bahréin han aportado valiosas claves.

Antonelli se declara listo para su debut oficial en Melbourne, sintiéndose mejor física y mentalmente que hace un año, y espera que las diferencias entre los grandes equipos, incluido Red Bull Racing, sean mínimas. Solo en Melbourne se comprobará si el W17 tiene la velocidad necesaria para pelear por la victoria.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!