Mercedes dominó la primera FP3 del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Australia.

George Russell marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:19.053 segundos, superando por una diferencia de 0.616 a Lewis Hamilton, quien llegó por delante de Charles Leclerc, su compañero de equipo.

El Top 5 lo completó Oscar Piastri e Isack Hadjar, quien finalizó un lugar arriba que Max Verstappen. El resto de los primeros diez lo compuso Kimi Antonelli, quien sufrió un durísimo choque, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

El artículo sigue tras el video

Franco Colapinto culminó en la 16ª posición, un lugar por detrás de Pierre Gasly. Fernando Alonso, a pesar de los problemas de su motor Honda, logró evitar que su Aston Martin quedara en el fondo de la parrilla.

Carlos Sainz sufrió problemas en su Williams y no logró terminar la sesión y culminó en la penúltima posición, a penas por delante de Lance Stroll. Finalmente, Sergio Pérez se quedó con la 20ª posición.

GP de Australia 2026: FP3

Posición Piloto 1 George Russell 2 Lewis Hamilton 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Lando Norris 9 Gabriel Bortoleto 10 Oliver Bearman 11 Arvin Lindblad 12 Liam Lawson 13 Esteban Ocon 14 Nico Hulkenberg 15 Pierre Gasly 16 Franco Colapinto 17 Alex Albon 18 Fernando Alonso 19 Valtteri Bottas 20 Sergio Pérez 21 Carlos Sainz 22 Lance Stroll

Relacionado: VIDEO: El VIOLENTO choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!