Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

Mercedes dominó la primera FP3 del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Australia.

George Russell marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:19.053 segundos, superando por una diferencia de 0.616 a Lewis Hamilton, quien llegó por delante de Charles Leclerc, su compañero de equipo.

El Top 5 lo completó Oscar Piastri e Isack Hadjar, quien finalizó un lugar arriba que Max Verstappen. El resto de los primeros diez lo compuso Kimi Antonelli, quien sufrió un durísimo choque, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

Franco Colapinto culminó en la 16ª posición, un lugar por detrás de Pierre Gasly. Fernando Alonso, a pesar de los problemas de su motor Honda, logró evitar que su Aston Martin quedara en el fondo de la parrilla.

Carlos Sainz sufrió problemas en su Williams y no logró terminar la sesión y culminó en la penúltima posición, a penas por delante de Lance Stroll. Finalmente, Sergio Pérez se quedó con la 20ª posición.

GP de Australia 2026: FP3

Posición Piloto
1George Russell
2Lewis Hamilton
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Lando Norris
9Gabriel Bortoleto
10Oliver Bearman
11Arvin Lindblad
12Liam Lawson
13Esteban Ocon
14Nico Hulkenberg
15Pierre Gasly
16Franco Colapinto
17Alex Albon
18Fernando Alonso
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Carlos Sainz
22Lance Stroll

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

