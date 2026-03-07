Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia
Mercedes dominó la primera FP3 del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Australia.
George Russell marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:19.053 segundos, superando por una diferencia de 0.616 a Lewis Hamilton, quien llegó por delante de Charles Leclerc, su compañero de equipo.
El Top 5 lo completó Oscar Piastri e Isack Hadjar, quien finalizó un lugar arriba que Max Verstappen. El resto de los primeros diez lo compuso Kimi Antonelli, quien sufrió un durísimo choque, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.
Franco Colapinto culminó en la 16ª posición, un lugar por detrás de Pierre Gasly. Fernando Alonso, a pesar de los problemas de su motor Honda, logró evitar que su Aston Martin quedara en el fondo de la parrilla.
Carlos Sainz sufrió problemas en su Williams y no logró terminar la sesión y culminó en la penúltima posición, a penas por delante de Lance Stroll. Finalmente, Sergio Pérez se quedó con la 20ª posición.
GP de Australia 2026: FP3
|Posición
|Piloto
|1
|George Russell
|2
|Lewis Hamilton
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Lando Norris
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Oliver Bearman
|11
|Arvin Lindblad
|12
|Liam Lawson
|13
|Esteban Ocon
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Pierre Gasly
|16
|Franco Colapinto
|17
|Alex Albon
|18
|Fernando Alonso
|19
|Valtteri Bottas
|20
|Sergio Pérez
|21
|Carlos Sainz
|22
|Lance Stroll
Relacionado: VIDEO: El VIOLENTO choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia
¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?
El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.
Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.
Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.
"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."
Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Fórmula 1
Recién en
Recomendado por la redacción
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia
ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda
URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia
BREAKING: Honda sufriría LAS PEORES consecuencias tras arruinar a Fernando Alonso
Últimas Noticias
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia
- hace 20 minutos
VIDEO: El VIOLENTO choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia
- hace 38 minutos
BREAKING: Honda sufriría LAS PEORES consecuencias tras arruinar a Fernando Alonso
- Ayer 22:15
ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda
- Ayer 23:30
URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia
- Ayer 23:00
OFICIAL: Franco Colapinto recibe DECISIÓN FINAL sobre investigación de la FIA
- Ayer 14:56
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero