Hamilton habla de su rutina lidiando con su ENFERMEDAD

Lewis Hamilton, ha revelado recientemente cómo el TDAH influye en su rutina diaria. Con 41 años, el piloto británico es uno de los deportistas más laureados de la historia, empatado en campeonatos con la leyenda Michael Schumacher y ostenta el récord del mayor número de victorias en Grandes Premios (105).

La leyenda de Hamilton se refleja también en su labor fuera de las pistas, ya sea como un ferviente defensor social y medioambiental o al compartir abiertamente sus propias dificultades.

Asimismo, el piloto británico confesó sus problemas escolares, explicando que no fue diagnosticado de dislexia hasta los 17 años.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Hamilton: "Nunca me di cuenta de que tenía TDAH"

Hamilton ha abierto el telón sobre cómo convive con el TDAH y cómo este se manifiesta en su día a día. Durante el evento "Meet the Drivers" de la F1 para la temporada 2026, explicó que, al entrar en una habitación o en su casa, siente la imperiosa necesidad de ordenar meticulosamente todos sus libros. Le frustra ver que algo esté desalineado, como cuando una lámpara se inclina hacia la izquierda.

Relató que recorre su casa reorganizando todo antes de sentarse, y que en poco tiempo se sorprende: “Demonios, ni siquiera me di cuenta”.

En una conversación anterior con The Gentleman's Journal, Hamilton admitió que la cocina no es lo suyo y comentó: “He tenido experiencias realmente desastrosas en la cocina; ha sido un verdadero caos para mí”.

“Soy TDAH, así que si decido cocinar algo —por ejemplo, una pasta— lo preparo y luego tengo que limpiar todo lo que utilicé antes de poder comer. Además, me gusta ver la televisión mientras almuerzo, lo que hace que dedique otra media hora a decidir qué ver antes de darme un bocado. Cada uno es raro a su manera, y esa es solo una de mis peculiaridades”, explicó.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!