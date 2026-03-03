close global

Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine

Pierre Gasly, LA CLAVE para el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

Pierre Gasly, LA CLAVE para el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

Aloisio Hernández
Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine

Pierre Gasly será de gran utilidad para Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino lo tendrá difícil para vencer a su compañero de equipo en Alpine, según dice Juan Pablo Montoya, ex piloto de F1, en entrevista exclusiva con BetBrothers.

Estas fueron sus palabras: "Lo difícil para Franco Colapinto es que tiene un muy buen compañero de equipo. Pierre Gasly es muy sólido y muy difícil de batir en un buen día.

"Sin embargo, Gasly es un buen objetivo para Colapinto y puede ayudarle a comprender mejor el desarrollo de un coche y a adaptarse a una temporada completa.

"A lo largo del año, Colapinto tuvo un buen desempeño y siguió mejorando. Parece que el Alpine estará en la parte media del grupo, pero ya veremos en Melbourne", comentó.

Si el piloto argentino puede conseguir buenos resultados en 2026, su renovación será un mero trámite para los directivos de la escudería francesa; sin embargo, difícilmente podrá conservar su asiento si acumula un mayor número de carreras sin puntos.

Relacionado: Franco Colapinto, A LA PAR de Max Verstappen en 2026

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Franco Colapinto Pierre Gasly

Más noticias

