¿Peleado con Netflix? Hamilton brilla por su ausencia en la plataofrma

La octava temporada de Drive to Survive se estrenó el viernes 27 de febrero. Tras ver los ocho episodios, nos queda una pregunta inquietante: ¿dónde está Lewis Hamilton?

Antes de lanzarnos de lleno a la nueva entrega de la F1 en Netflix, dos historias resaltaron como imprescindibles: la complicada primera campaña de Hamilton con Ferrari y el inesperado despido de Christian Horner por parte de Red Bull Racing.

El documental dedica un amplio espacio a la salida de Horner, llegando incluso a mostrarnos a él y a su esposa, Geri Halliwell, reflexionando sobre lo sucedido desde su casa en Northamptonshire. En cambio, la etapa tormentosa de Hamilton en Ferrari se queda corta en detalles y análisis.

En cuanto al calvario de Hamilton en Maranello, parecía que buscaríamos la salsa en medio de tanta pasta… Pero, lamentablemente, no se pudo encontrar nada.

Cabe recordar que Lewis pasó toda la temporada sin subir al podio, terminando en sexto lugar a 267 puntos del nuevo campeón Lando Norris (ver clasificación).

El problema de Hamilton en Ferrari, casi inexistente

Vimos cada minuto de los ocho episodios y podemos confirmar que no se realizaron entrevistas en profundidad con el campeón de siete títulos, de 41 años. Tampoco se ofrece mucha claridad sobre qué ocurrió o en qué falló en Ferrari durante 2025.

El episodio 6, titulado “El Duelo”, es el que más se acerca a tratar el tema, aunque se centra sobre todo en el enfrentamiento entre Mercedes y Ferrari y en la rivalidad entre compañeros de equipo. Las luchas personales de Hamilton apenas reciben un par de menciones.

Aunque Netflix grabó miles de horas de metraje para esta temporada y seguro que algunas escenas quedaron fuera del corte final, sentimos que se desaprovechó una oportunidad importante para profundizar en una de las tramas más destacadas del campeonato.

Un análisis más detallado por parte de expertos italianos habría enriquecido notablemente la narrativa, en lugar de confiar en esporádicas intervenciones de Will Buxton, quien simplemente comentaba que la Scuderia no iba según lo planeado.

Es televisión de realidad, no un documental

Si bien la decepción se siente, quizá tras ocho temporadas sea momento de aceptar que se trata de un programa de realidad y no de un exhaustivo documental.

Drive to Survive está diseñado para el aficionado casual y no para el seguidor más exigente, y sin duda ha sido clave en el impresionante crecimiento de la F1 en los últimos años.

Para acreditarlo, Liberty Media anunció ingresos récord el pasado jueves, en gran parte gracias a la era DtS.

Al final, es normal que no descubramos grandes revelaciones. Lo que recibimos son imágenes espectaculares, destellos de las personalidades, una buena dosis de glamour y algunos momentos divertidos o NSFW (gracias a George Russell por 2026 (leer más)).

Sigue siendo un entretenimiento ameno, aunque, como ya se dijo, nos quedamos con más pasta que salsa.

