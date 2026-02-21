close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lance Stroll, Franco Colapinto and Oscar Piastri address the F1 media from a sofa

Colapinto Noticias Hoy: ¿Qué es el sandbagging?; Colapinto, MEJOR que McLaren; Revelan IMPORTANTE CRISIS

Colapinto Noticias Hoy: ¿Qué es el sandbagging?; Colapinto, MEJOR que McLaren; Revelan IMPORTANTE CRISIS

Aloisio Hernández
Lance Stroll, Franco Colapinto and Oscar Piastri address the F1 media from a sofa

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 20 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: F1 explicado - ¿Qué es el sandbagging? ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: CONFIRMADO - Alpine, MEJOR que McLaren antes del inicio de temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: URGENTE - El argentino y Carlos Sainz, bajo IMPORTANTE CRISIS. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4354 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Por qué ODIA el nuevo motor; CAMBIAN a Hamilton por el mexicano
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Por qué ODIA el nuevo motor; CAMBIAN a Hamilton por el mexicano

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: ¿Qué es el sandbagging?; Colapinto, MEJOR que McLaren; Revelan IMPORTANTE CRISIS
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: ¿Qué es el sandbagging?; Colapinto, MEJOR que McLaren; Revelan IMPORTANTE CRISIS

  • 2 hours ago
F1 Noticias Hoy: ¿Se retira Alonso o Hamilton?; Lo mejor de los test; Aston Martin en venta
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: ¿Se retira Alonso o Hamilton?; Lo mejor de los test; Aston Martin en venta

  • 3 hours ago
Polémica F1 2026: ¿Por qué las arrancadas pueden ARRUINAR a Checo Pérez?
Cadillac

Polémica F1 2026: ¿Por qué las arrancadas pueden ARRUINAR a Checo Pérez?

  • Ayer 23:00
URGENTE: Franco Colapinto y Carlos Sainz, bajo IMPORTANTE CRISIS
Alpine

URGENTE: Franco Colapinto y Carlos Sainz, bajo IMPORTANTE CRISIS

  • Ayer 22:00
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
Cadillac

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
2.500+ views

ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

  • 5 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero
 ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
2.500+ views

ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027

  • 7 febrero
 CONFIRMADO: El motor de Checo Pérez YA ROMPE RÉCORDS en la F1
2.500+ views

CONFIRMADO: El motor de Checo Pérez YA ROMPE RÉCORDS en la F1

  • 5 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x