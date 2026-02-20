URGENTE: Franco Colapinto y Carlos Sainz, bajo IMPORTANTE CRISIS

Los equipos de Franco Colapinto y Carlos Sainz estarían metidos en un significativo problema para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Varios equipos de F1 podrían enfrentar una limitación significativa en su rendimiento durante el Gran Premio de Australia, que abre la temporada, ya que se informa que no todos los proveedores de combustible han obtenido la homologación. Esta situación podría influir en el desempeño durante la carrera inaugural.

2026 traerá cambios radicales en la regulación de las unidades de potencia, ya que las nuevas unidades presentarán una división casi equitativa entre energía eléctrica y motor de combustión interna (ICE).

Este año, el motor de combustión funcionará con combustibles 100% sostenibles, contribuyendo a que la F1 alcance su objetivo de neutralidad de carbono para 2030. Los “combustibles sostenibles avanzados” ya se pusieron a prueba en F2 y F3 durante 2025, y se elaboran a partir de fuentes como la captura de carbono, residuos municipales y biomasa no alimentaria, todo ello para cumplir normativas más estrictas.

Durante las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin, los combustibles sostenibles no estaban completamente preparados, por lo que todos los equipos tuvieron que usar combustibles fósiles durante esos nueve días de funcionamiento.

Un informe reciente de AutoRacer.It reveló que únicamente tres de los cinco proveedores de combustible de los fabricantes de unidades de potencia han logrado la certificación de homologación de cara a la nueva temporada.

Según el informe, los proveedores Shell, BP y ExxonMobil —quienes abastecen a Ferrari, Audi y Red Bull— han conseguido la homologación para sus combustibles sostenibles antes de la fecha límite del 1 de marzo. Por otro lado, Petronas, que suministra a las unidades de potencia de Mercedes, se encuentra en una carrera contrarreloj para obtener la certificación.

No se ha precisado en qué fase se encuentran los preparativos de Aramco para los combustibles sostenibles de 2026, aunque la compañía saudí es la encargada de abastecer las unidades de potencia de Honda.

Todo ello significa que la posibilidad de utilizar combustibles sostenibles en el Gran Premio de Australia aún no está confirmada para equipos como Mercedes, McLaren, Alpine, Williams y Aston Martin. Si estos equipos no logran la certificación antes del 1 de marzo, se verán obligados a emplear un combustible provisional, lo que podría ocasionar un déficit de rendimiento.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

