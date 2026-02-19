Han confirmado la posibilidad de que Franco Colapinto esté dentro de la pelea por los podios en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa, ofreció palabras a SkySports sobre las expectativas que tiene con el rendimiento del equipo en la próxima temporada que está por empezar.

Esto fue lo que dijo: "Por lo que vemos, deberíamos estar detrás de los cuatro primeros. Estoy satisfecho con nuestro motor, que solo alcanzará su máxima potencia a partir de Melbourne.

"Por ahora, tenemos algunas limitaciones de las que éramos conscientes. A partir de Melbourne, tendremos la misma potencia que Mercedes y McLaren", aseguró el responsable de la llegada de Colapinto.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

