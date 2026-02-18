¿Aliado o amenaza? Revelan al NUEVO COMPAÑERO de Franco Colapinto

Han salido a la luz imágenes de lo que sería el nuevo compañero de equipo de Franco Colapinto en Alpine.

PitLaneMotor reveló fotografías en su cuenta oficial de redes sociales de un nuevo piloto que está corriendo con Alpine y que podría ser el nuevo compañero de equipo del corredor argentino.

Esto fue lo reportado: "EXCLUSIVA. Alex Dunne ya rueda con los colores rosas de AlpineF1Team en los test de F2. Todo parece indicar que será parte del equipo francés esta temporada", informaron.

Aunque el asiento de Colapinto parece estar seguro por varios meses más, nadie puede descartar que dentro de la escudería francesa tengan un plan b en caso de que el piloto sudamericano no rinda como lo esperado.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

