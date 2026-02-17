URGENTE: Franco Colapinto sufre preocupante RETROCESO para 2026

Franco Colapinto y Alpine habrían sufrido un importante retroceso en el rendimiento del motor Mercedes.

George Russell ha afirmado que Mercedes podría haber perdido terreno en la primera prueba oficial de pretemporada en Bahrein. Tras la sesión de pruebas en Barcelona el mes pasado, donde los Silver Arrows acapararon titulares, el piloto británico advirtió que, en lo que respecta a fiabilidad y rendimiento, el monoplaza parece haber retrocedido.

Algunos en el paddock toman sus declaraciones con escepticismo, pues se sospecha que Mercedes podría estar ocultando su verdadero potencial esta semana. Tanto Max Verstappen como Charles Leclerc han insinuado públicamente que el equipo retiene parte de su velocidad; Verstappen incluso apunta a que la escudería cuenta con cerca de 20 caballos de fuerza aún por explotar.

Tras la sesión de este fin de semana, Russell declaró a la prensa: “Barcelona fue muy sólido, incluso superó nuestras expectativas en términos de fiabilidad y rendimiento. En Bahrein, hemos retrocedido en ambos aspectos.”

El equipo se vio afectado por los primeros problemas técnicos notables del año, ya que el coche de Kimi Antonelli presentó dificultades tanto el miércoles como el jueves.

Russell continuó: “Esta prueba nos ha servido de llamado de atención. Durante el invierno se habló muchísimo sobre Mercedes y nuestra unidad de potencia, pero todo era pura especulación, pues nadie tenía certezas.”

Añadió además: “La realidad es que Red Bull arrancó a toda máquina en Barcelona y se situó muy por delante de sus rivales, nosotros, Ferrari y los demás. Aquí, el primer día en Bahrein, volvieron a demostrarnos su contundencia, reafirmándose como el equipo a batir.”

“Es evidente que, con tres días de pruebas en el mismo circuito se pueden llevar a cabo mejoras. Sin embargo, de cara al primer Gran Premio en Melbourne, con tres sesiones de práctica y tres horas de entrenamiento antes de la clasificación, Red Bull se perfila como líder. Nosotros tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar ese nivel.”

