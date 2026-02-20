Mientras la Fórmula 1 sigue introduciéndonos nuevos términos como si fuéramos alumnos de un entusiasta profesor de inglés, hoy te explicamos el concepto que puedes oír durante las pruebas: sandbagging.

A diferencia de términos como straight mode, overtake mode o el boost button, el sandbagging no es exclusivo de las normativas 2026, sino que lleva tiempo formando parte del automovilismo moderno. Recientemente, este término se ha mencionado en relación con Mercedes, después de que Max Verstappen acusara al equipo de usar “tácticas de distracción” y ocultar su verdadera potencia.

En pocas palabras, se trata simplemente de que estén haciendo sandbagging. La potencia del motor Mercedes de Franco Colapinto ha sido tema de discusión en la pretemporada, ya que se dice que una maniobra relacionada con la proporción de compresión geométrica de sus motores les podría dar hasta 0,3 segundos de ventaja.

Pero eso es otro debate; aquí nos centramos en explicar el sandbagging. Durante las sesiones de prueba, el sandbagging se refiere a la práctica de un equipo o piloto que oculta deliberadamente su máximo rendimiento. Al reducir intencionadamente la capacidad del coche, se envían datos imprecisos a la competencia o se prepara una sorpresa para el debut de la temporada.

Existen varias formas de llevar a cabo esta táctica: desde cargar el coche con más combustible del necesario o ajustar el motor a una potencia reducida, hasta limitar la velocidad de forma consciente. Para los equipos, se trata de equilibrar la obtención de datos útiles con la estrategia de sorprender a sus rivales.

El exingeniero de Ferrari, Williams y Jordan, Rob Smedley, explicó a F1 en 2019: “Lo ideal es preparar el coche con una cantidad razonable de combustible –máximo 40 kg–, equiparlo con neumáticos algo blandos y empujarlo lo suficiente para ver cómo se comporta y recopilar información. Por otro lado, es habitual ver a los equipos punteros operar con 50 kg durante toda la sesión sin reducir esa cifra. Esta práctica les permite obtener la mayor cantidad de datos posible, colocándolos en una posición ventajosa para cuando lleguen a Australia.”

Smedley añadió: “Sinceramente, no creo que se practique el sandbagging de forma deliberada. ¿Para qué? Piensa en el caso de Brawn en 2009: llegaron a las pruebas y, creo, se sorprendieron incluso a sí mismos. Al final del primer día, quedó claro que tenían una máquina increíble, capaz no solo de ganar la primera carrera, sino de dominar las siguientes hasta que los rivales lograran alcanzarlos. ¿Qué habría cambiado si hubieran optado por ocultar su verdadero rendimiento?”

Sin embargo, en 2019 Ferrari mostró buen ritmo en las pruebas de pretemporada, aunque Charles Leclerc percibió las tácticas de sus rivales y sospechó que estaban haciendo sandbagging. Tal fue la estrategia que Mercedes logró ganar 15 carreras ese año.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

