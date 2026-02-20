Andrea Stella, jefe de equipo en McLaren, ha presentado su primer balance tras las pruebas de invierno en Barcelona y Bahrein, con buenas noticias para Franco Colapinto.

Aunque el equipo británico se muestra optimista con su preparación, el director de McLaren destaca que Ferrari y Mercedes, con el motor que usará Alpine en el auto el corredor argentino, son los que actualmente marcan el ritmo. Los datos de las simulaciones de carrera indican que sus rivales tienen una ligera ventaja sobre el equipo de Woking.

Los resultados de las sesiones de prueba han abierto la puerta a numerosos análisis. Stella comenta sin rodeos: "En términos de velocidad de carrera, Ferrari y Mercedes se muestran muy competitivos". Destacan especialmente el rendimiento de Lewis Hamilton en Ferrari y de Kimi Antonelli en Mercedes. Las simulaciones han evidenciado un nivel altísimo en ambos equipos.

Durante las jornadas de pruebas se ha monitoreado meticulosamente los tiempos de cada piloto. En varios escenarios, McLaren no logra alcanzar las mejores marcas. Stella subraya que estas cifras pintan un panorama claro de la situación actual en la parrilla: "En las simulaciones de Hamilton, Antonelli y Oscar Piastri, los dos primeros fueron más rápidos que nosotros". A pesar de ello, la fiabilidad del nuevo monoplaza le da confianza al equipo.

Aunque la velocidad absoluta de la competencia parece superior en este momento, McLaren está satisfecho con su progreso durante la temporada de invierno. El inicio fue intenso, pero lograron avanzar de forma considerable. "Los primeros días en Barcelona fueron exigentes para poner todo en marcha, pero desde el tercer día y durante las pruebas en Bahrein recibimos señales muy alentadoras", afirma Stella. Confía plenamente en que cuentan con una buena plataforma para arrancar la temporada.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

