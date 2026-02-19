Ojo Franco Colapinto: Ferrari REVIENTA en contra del motor Mercedes de Alpine

Ferrari ha dirigido duras palabras contra la FIA por la polémica del motor Mercedes que usarán Franco Colapinto y Alpine para 2026.

Fred Vasseur, jefe de equipo, compartió su postura con respecto a la unidad de potencia que están desarrollando en Brackley y que compartirán con equipos como McLaren o Williams.

Esto fue lo que dijo en declaraciones publicadas por FormulaPassion: "Con un cambio de reglamento tan complejo, que afecta al consumo de energía, el chasis, la aerodinámica, el motor, la batería y el combustible, es inevitable que surjan incertidumbres.

"No todos podemos tener la misma interpretación del reglamento, ni la de la FIA. Así que no me sorprende que se planteen estas preguntas. Pero creo en la buena fe de Mercedes, por ejemplo. Cada uno tiene su propia interpretación y defiende su proyecto y a su equipo. Pero es necesaria una aclaración rápida.

"Si llegamos a la primera carrera con diferentes interpretaciones del reglamento, inevitablemente tendremos diferencias de rendimiento, y eso no es bueno para el deporte. Creo que es más fácil reducir la relación de compresión que aumentarla. Técnicamente, siempre hay soluciones.

"Llevamos meses discutiéndolo, pero es un poco vergonzoso que, a dos semanas del primer Gran Premio, sigamos pidiendo aclaraciones. No es bueno para el rendimiento ni para el medio ambiente en general", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

