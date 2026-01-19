F1 Drive to Survive Temporada 8: Fecha de lanzamiento y grandes historias de la exitosa serie de Netflix

Drive To Survive ha transformado el interés por la Fórmula 1 en los últimos años, y la temporada 8 se estrenará próximamente en 2026.

La exitosa serie de Netflix, que vio la luz el 8 de marzo de 2019, ha cautivado a millones de nuevos aficionados al deporte al adentrarse en los entresijos de cada temporada. Nos permite conocer la verdadera esencia de los pilotos y descubrir la historia detrás de las tramas más impactantes. Sin duda, es una cita imperdible para los amantes de la F1.

No obstante, no todos la reciben con agrado. Por ejemplo, el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen ha manifestado su descontento respecto a la forma en que se filma la serie. Sea como sea, resulta innegable que Drive To Survive ha supuesto un gran impulso para la F1, siendo quizás el factor clave en su crecimiento desde que Liberty Media tomó las riendas en enero de 2017.

Con la cuenta regresiva para la temporada 8 en 2026, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Cuándo se estrenará la temporada 8?

Bueno, es momento de hacer algunas conjeturas bien fundamentadas mientras esperamos el anuncio oficial. La opinión más acertada —y la nuestra— apunta al viernes 27 de febrero, exactamente una semana antes de que la temporada 2026 comience con las prácticas del Gran Premio de Australia el 6 de marzo. Drive To Survive suele estrenarse en viernes y, habitualmente, muy cerca del inicio de la nueva temporada. ¿Tendremos razón? Pronto lo sabremos.

¿Cómo ver la temporada 8 de Drive To Survive?

Es muy sencillo: si ya tienes una suscripción a Netflix, podrás disfrutar de todas las temporadas anteriores —además de la nueva— sin necesidad de cambiar nada y sin coste adicional. Pronto se darán a conocer más detalles sobre los precios.

Las grandes tramas de la temporada 8

Cada año, la serie sorprende con revelaciones inesperadas y personajes que se roban el protagonismo. Aquí te contamos las tramas más destacadas que nos entusiasmaron de la temporada 2025:

Red Bull despide a Christian Horner

Sin duda, el momento más impactante de la temporada 2025 llegó el 9 de julio, cuando Red Bull anunció la destitución del director del equipo, Christian Horner, tras una gloriosa trayectoria de 20 años al mando del escudería de Milton Keynes. Aquellos 12 meses turbulentos llegaron a su fin, y la serie promete revelar más detalles sobre lo ocurrido antes de ese momento decisivo.

Lewis Hamilton y un primer año desastroso en Ferrari

La historia no se desarrolló como se esperaba. La unión entre Hamilton y Ferrari, que unía a dos de las marcas más glamorosas de la Fórmula 1, tuvo un comienzo desastroso. Hamilton no supo adaptarse al SF-25 y enfrentó serias dificultades en su debut en Maranello. Finalizó la temporada en sexto puesto con 156 puntos, quedando 267 atrás del nuevo campeón mundial, Norris.

Season 8 will showcase all the big storylines.

McLaren vs. McLaren y las polémicas reglas papaya

Durante el receso de verano parecía que el Campeonato de Pilotos se inclinaba a favor de McLaren, y la gran incógnita era si lo lograrían Lando Norris u Oscar Piastri. Sin embargo, la increíble remontada de Max Verstappen llevó la lucha hasta la última vuelta de la carrera final. En el proceso, McLaren se vio envuelta en la controversia de las reglas “papaya”, lo que generó momentos realmente incómodos.

El arco del antihéroe Max Verstappen

A pesar de que fuera un piloto poco querido en algunos círculos (especialmente fuera de los Países Bajos), en 2025 Verstappen ganó seguidores de forma sorprendente. Su resurgir en la segunda mitad de la temporada no solo le permitió estar en la lucha por el título, sino que también vivió la paternidad con el nacimiento de la pequeña Lily. Además, su forma de conectar con los novatos en la parrilla nos demostró que, fuera de pista, es un tipo agradable, cercano a su familia y que no se toma a sí mismo demasiado en serio. Quién lo hubiera imaginado.

Hulkenpodium

Esta trama no estaba en nuestra lista inicial de las cinco principales, pero tiene el poder de emocionarnos hasta las lágrimas a finales de febrero. El piloto alemán había participado en 239 carreras sin haber subido jamás al podio, hasta que logró un deslumbrante tercer puesto en el Gran Premio Británico de 2025 en Silverstone. Fue un momento mágico para uno de los personajes más entrañables del campeonato, y todos lo disfrutaron. Ahora, tendremos la oportunidad de revivirlo.

Preguntas frecuentes sobre Drive To Survive

¿Cómo surgió Drive To Survive?

La idea nació de Sean Bratches, exdirector de Operaciones Comerciales en la F1. Cuando Liberty Media adquirió el deporte hace algunos años, Bratches quiso acercarlo a un público más amplio. Gracias a su experiencia en ESPN, conocía el potencial de las series documentales deportivas en profundidad (¿recuerdas 30 For 30?) y, desde entonces, el éxito ha sido rotundo.

¿Cómo puedo ver las temporadas anteriores de Drive To Survive?

Las temporadas 1 a 7 están disponibles en Netflix. Si aún no las has visto, tienes la oportunidad de ponerte al día antes del estreno de la temporada 8.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!