¿El año de Aston Martin? Los FAVORITOS para ganar el Campeonato de Constructores F1 2026

Te presentamos cuáles son las probabilidades de cada equipo para llevarse el título de Constructores del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Mercedes lidera las cuotas, ya que abundan los rumores que apuntan a que se adaptarán mejor que cualquier equipo a las nuevas regulaciones, apenas por delante de los actuales reyes, McLaren.

La diferencia entre Max Verstappen y su compañero en Red Bull —como sucede cada temporada— se refleja claramente en que la escudería de Milton Keynes tiene unas probabilidades de 12/1 para conquistar el título en 2026.

Ferrari se muestra un poco más competitivo en este mercado. Aunque no se espera que gane carreras, la suma del rendimiento de Hamilton y Charles Leclerc les permitirá al menos sumar puntos.

Equipo Cuotas Probabilidad de victoria Mercedes 5/4 44.4% McLaren 11/8 42.1% Ferrari 9/1 10% Red Bull 12/1 7.7% Aston Martin 12/1 7.7% Audi 28/1 3.4% Williams 50/1 2% Alpine 66/1 1.5% Racing Bulls 200/1 0.5% Haas 200/1 0.5% Cadillac 200/1 0.5%

Antes de que dé inicio la nueva temporada hay algunas fechas clave que debes anotar en el calendario.

Se aproxima el lanzamiento de todos los monoplazas, empezando hoy mismo con Red Bull, y se llevarán a cabo las pruebas en Barcelona a finales de enero (del 26 al 30) a puertas cerradas. En febrero, Baréin acogerá dos sesiones de pruebas, del 11 al 13 y del 18 al 20.

La acción principal comenzará en Albert Park, Melbourne, donde los entrenamientos para el Gran Premio de Australia 2026 arrancarán el viernes 6 de marzo.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

